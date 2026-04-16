Se queda sin dirigentes gremiales: entra en vigor reforma a Gendarmería

La entrada en vigencia de la reforma a Gendarmería de Chile, tras su publicación en el Diario Oficial, marcó un cambio inmediato en la estructura interna del organismo, con la disolución automática de todas las asociaciones gremiales de funcionarios.

El texto establece que “a contar de la fecha de publicación de la presente reforma constitucional, las asociaciones de funcionarios de Gendarmería de Chile quedarán disueltas”, poniendo fin al sistema de representación colectiva vigente hasta ahora.

Como consecuencia directa, todos los dirigentes gremiales pierden de manera inmediata su calidad de tales, sin procesos de transición ni renovación. Esto implica también la desaparición de los fueros asociados al cargo, incluyendo el de inamovilidad que se extendía por seis meses tras dejar funciones bajo el esquema anterior.

En concreto, al extinguirse las asociaciones, deja de existir la figura de dirigente gremial, lo que elimina las garantías laborales que protegían a quienes ejercían esos roles. Se trata de uno de los efectos más relevantes de la reforma en el plano interno.

El impacto ya comenzó a reflejarse entre los funcionarios, donde exdirigentes han comunicado el término de sus funciones a través de redes sociales, evidenciando el carácter inmediato de la medida.

Junto con este cambio, la reforma introduce un rediseño de la carrera funcionaria, con énfasis en la verticalidad del mando, mayores exigencias de formación y un refuerzo en los principios de disciplina y subordinación.

Además, el nuevo marco legal amplía atribuciones operativas y fortalece los mecanismos de control interno, en línea con el objetivo de mejorar la gestión penitenciaria y enfrentar el crimen organizado dentro de los recintos.

En paralelo, se contemplan ajustes en las condiciones laborales de los funcionarios, los que han generado inquietud en la institución, especialmente en un escenario donde ya no existe representación gremial formal.