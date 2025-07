Gobernador Orrego se defiende ante solicitud de destitución UDI-Rep: “No me van a amedrentar”

Tras conocer el requerimiento presentado por consejeros regionales de la UDI y el Partido Republicano ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, respondió y emplazó a los que buscan su destitución.

“Luego de un mes y medio de basureo público de mi nombre, finalmente los consejeros republicanos de José Antonio Kast con el apoyo de la UDI han solicitado mi destitución como gobernador ante el Tricel. Este es un acto de principio a fin de aprovechamiento político-electoral”, señaló.

Orrego calificó la ofensiva como parte de una estrategia que ya se ha utilizado anteriormente. “Es la misma lógica que ocuparon con las acusaciones fracasadas contra el ministro Carlos Montes, la ministra Carolina Tohá y el delegado Gonzalo Durán. Siempre sin fundamentos de hecho y de derecho. Yo no voy a aceptar que se vulnere la voluntad popular de 2,5 millones de santaguinos que me eligieron, por secretaría. Si quieren el cargo de gobernador, que lo ganen en las urnas”.

En su declaración pública, agregó: “A partir de hoy voy a ejercer mi derecho ciudadano de defenderme como cualquier chileno. Luego de 35 años de trayectoria de servicio público, no voy a aceptar que se siga manoseando mi nombre y mucho menos desvirtuar una historia de servicio marcada por la honestidad, por el trabajo duro y por el trabajo siempre con todos los sectores. A partir de este momento, todos los temas relativos a esta materia los va a responder mi abogado Ciro Colombara. Yo les digo a quienes me acusan, no me van a amedrentar ni tampoco me van a paralizar. Voy a seguir haciendo aquello para lo cual me eligieron, recuperar la ciudad para las personas y también servir a los más humildes”.

El alcalde Mario Desbordes, consultado por el tema, afirmó: “Las instituciones tienen que funcionar, es legítimo que lo digan los consejeros regionales, que son las autoridades que corresponden a este caso”. Señaló que los representantes de RN en el Consejo Regional decidieron esperar el informe de la comisión investigadora antes de definir una postura. “Yo, sea quien sea la persona que está siendo cuestionada, siempre mantengo un criterio […] que es la presunción de inocencia. Hay que tener mucho cuidado con eso”.

Desbordes agregó: “Entiendo la posición de los consejeros regionales de RN que nos han dicho […] que me dicen alcalde, nosotros vamos a esperar el resultado de la comisión investigadora. Me parece que es algo razonable y respeto también si consejeros regionales de otros partidos quieren avanzar derechamente en la acusación. Las instituciones tienen que funcionar, son autónomas”.

“El gobernador es el gobernador, seguimos trabajando juntos, mientras él esté en el ejercicio del cargo, es la autoridad máxima en la región en ese cargo tan relevante y por lo tanto lo que a mí respecta como alcalde sigo trabajando con Claudio Orrego como gobernador, que es lo que corresponde”, cerró.

El requerimiento

El requerimiento contra el gobernador fue elaborado por el abogado Máximo Pavez Cantillano y cuenta con la firma de 16 consejeros regionales, entre ellos Álvaro Bellolio Avaria, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones. Acusan a Orrego de notable abandono de deberes y contravención al principio de probidad administrativa. Entre los hechos citados, se incluye la contratación por trato directo de la consultora Vera y Asociados por $31 millones, lo que, según el Informe Final N° 873/2024 de la Contraloría General de la República, fue utilizado para planificar contenidos de campaña electoral bajo el formato de “coaching directivo”.

Las sesiones incluyeron temas como “manejo de crisis mediáticas en periodo electoral”, “segmentación del voto joven”, “estrategias para la segunda vuelta” y “posicionamiento presidencial”. La Contraloría calificó la contratación como una infracción al principio de prescindencia política y derivó los antecedentes al Ministerio Público.

El documento presentado ante el Tricel también acusa el uso de redes institucionales del GORE para potenciar la cuenta personal del gobernador en Instagram (@orregocl), mencionando como ejemplo un concurso con la mascota “Fiu” que incentivaba a seguir su perfil personal. Asimismo, denuncia una “personalización indebida” de la comunicación institucional, citando que en 28 de 38 notas de prensa analizadas predominaba su imagen y nombre, lo que —según los requirentes— constituye propaganda encubierta con recursos públicos.

Durante el periodo en que Orrego estuvo con permiso para hacer campaña, su subrogante Manuel Gallardo habría realizado al menos 18 actividades oficiales en las que se destacaba reiteradamente su figura. A juicio de los firmantes, todo esto configura una operación política deliberada planificada desde enero de 2024 para consolidar su reelección utilizando recursos del Estado.