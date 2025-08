Diputado Stephan Schubert (Rep) no descarta que Chile Vamos baje a Matthei: “Ha ocurrido antes”

El diputado Republicano Stephan Schubert no descartó que Chile Vamos termine por bajar la candidatura presidencial de Evelyn Matthei, en medio del estancamiento que muestran las últimas encuestas.

“Yo creo que todo es posible. Esto ha ocurrido antes”, afirmó el parlamentario por La Araucanía, en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Schubert recordó lo ocurrido en la elección presidencial pasada, cuando Sebastián Sichel fue abandonado por parte importante de los candidatos de Chile Vamos: “Vi el descuelgue de candidatos que sacaron sus palomas con Sichel y luego empezaron a salir solos, incluso algunos que trucaron fotografías de José Antonio Kast para sumarse a él”.

Según el diputado, la situación de Matthei comienza a mostrar señales similares. “Si la candidatura no prende, si ya no tiene el apoyo de sus propios parlamentarios —cosa que señalo como un eventual—, si eso llegara a ocurrir, si yo estuviera en esa candidatura, a lo menos me lo preguntaría”, sostuvo.

En esa línea, Schubert fue crítico con el rumbo de la campaña de Matthei. A su juicio, el giro comunicacional de la alcaldesa —incluida la denuncia por una “campaña asquerosa” desde el mundo Republicano, de la que después desistió— no ha dado los resultados esperados. “Vemos que no está subiendo en las encuestas y, de hecho, retrocede dos, tres días después” de esos ataques, dijo.

Consultado directamente sobre la posibilidad de que Chile Vamos baje la candidatura de Matthei, Schubert fue enfático: “Puede ocurrir. Si los parlamentarios se descuelgan y entonces dicen que vemos que hay otro candidato que es el que va a ganar y ese es el que nosotros queremos apoyar, si ya no tiene el apoyo de sus propios parlamentarios, cosa que lo estoy señalando como un eventual, si eso llegara a ocurrir, si yo estuviera en esa candidatura a lo menos me lo preguntaría”.

Las palabras del diputado se suman a un clima de creciente tensión en la derecha, luego de que figuras como Carlos Larraín y Andrés Celis también pusieran en duda la continuidad de la candidatura de Matthei, mientras José Antonio Kast consolida su posición como favorito del sector.