Carter busca llegar al Senado: será candidato en La Araucanía como carta republicana

El exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, integrante del equipo de campaña de José Antonio Kast, competirá por un escaño en el Senado por la Región de La Araucanía como candidato del Partido Republicano.

El anuncio lo realizó el propio Kast en su cuenta de X: “En Temuco, junto a Rodolfo Carter, quien ha asumido el enorme desafío de postularse como Senador en La Araucanía”.

Kast afirmó que se trata de “una región golpeada por el terrorismo, el narcotráfico y el abandono” y que requiere “una voz que los represente con fuerza en el Congreso”.

— José Antonio Kast Rist 👍🇨🇱 (@joseantoniokast) August 11, 2025

Carter había evaluado anteriormente una candidatura senatorial por Valparaíso, pero tras las fallidas primarias de Chile Vamos se sumó a la campaña de Kast en el área de seguridad.

El líder republicano viajó ayer a Temuco, donde junto a parlamentarios y dirigentes de los partidos Republicano y Social Cristiano presentarán hoy una propuesta para la protección de la infancia en el país.