Diputado Moreira (UDI) raya la cancha a empresarios: “Si quieren cooperar en la campaña, cooperen”

El diputado UDI por la Región Metropolitana, Cristhian Moreira, se pronunció respecto del llamado a la unidad de la derecha realizado por el empresario Nicolás Ibáñez y la influencia del mundo empresarial en las campañas políticas.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Moreira afirmó: “Si quieren cooperar en la campaña, cooperen. Si no, nosotros no podemos girar en torno a ellos”.

Aunque valoró positivamente la incorporación del empresario Juan Sutil a la campaña de Evelyn Matthei, advirtió que “nosotros nos tenemos que desligar de una cierta relación con los empresarios”.

El parlamentario sostuvo que la prioridad de Chile Vamos será promover la reapertura económica y el crecimiento, dando oportunidades a la ciudadanía, pero advirtió que “los extremos le van a hacer mal a Chile” y que los empresarios eventualmente se darán cuenta por sí mismos de esta realidad.

Sobre el poder actual de los empresarios para influir en la derecha, Moreira señaló: “Yo lo encuentro muy bien porque nosotros no podemos mezclar la política con los deseos de los empresarios. Los empresarios van a estar con quien gobierne… se van a ir dando cuenta que los extremos le van a hacer mal a Chile”.

Respecto a la ideología política de los empresarios chilenos, el diputado aclaró que históricamente no tienen un color político definido y que “ellos van a irse con el ganador, esperando que ese gobierno dé fuerza al auge económico, más inversión y trabajo”.

Moreira destacó que esta desvinculación de la política con los empresarios no solo ocurre en la derecha sino también en el oficialismo, y reiteró que “nosotros no podemos girar en torno a ellos”.

Finalmente, calificó la candidatura de José Antonio Kast como de extrema derecha y sostuvo que “solo Evelyn Matthei puede convocar a los sectores moderados del centro”.