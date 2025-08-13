Encapuchados se enfrentan a Carabineros fuera del liceo Lastarria

Encapuchados protagonizaron enfrentamientos con Carabineros en las afueras del Liceo José Victorino Lastarria, en Providencia.

De acuerdo con información preliminar, desconocidos salieron desde el interior del establecimiento y lanzaron bombas molotov contra personal policial.

Producto del operativo, el tránsito en el sector fue suspendido y posteriormente restablecido tras varios minutos.

Carabineros confirmó que uno de los encapuchados resultó con quemaduras por la manipulación de un artefacto incendiario.