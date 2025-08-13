Mario Herrera, cientista político: dichos de Kast son “una caída con consecuencias” democráticas

El cientista político y director del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca, Mario Herrera, calificó como “una caída” las declaraciones del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien afirmó que “el Congreso no es tan relevante” para lograr gobernabilidad y que revisará “todas las potestades administrativas que tiene el Estado”.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler sobre el impacto de la frase, Herrera afirmó: “Yo creo que es un error, y es un error fruto de una exageración que probablemente él estaba haciendo dentro del argumento”.

“Los temas institucionales normalmente no forman parte de las campañas presidenciales, y estos temas de distribución de poder es un fenómeno que no hemos visto en los últimos diez años, probablemente desde la discusión constituyente”, añadió.

Consultado si esto significa una caída para Kast, respondió: “Sí, efectivamente es una caída. Es una caída no solamente por lo que significa en sí la frase, o sea, por las consecuencias que tiene en términos de sus credenciales democráticas, en términos de sus credenciales de gobernabilidad, sino que también es una caída porque apunta uno de los guiños que él ha tenido con un sector de la población, con ese sector de la clase media emergente, con ese sector de personas jóvenes que están altamente desafectas, que este tipo de discusiones sobre poder, sobre atribuciones presidenciales, los aleja”.

El académico sostuvo que Kast “ha alojado su discurso en algo sectorial y esa es una de las razones que lo ha hecho crecer en el último tiempo, es alejarse de la política más tradicional de conflicto y acercarse a la solución de los problemas reales de la gente”. Comparó que “este es un Kast mucho menos político que el de la elección de 2021”, cuando sus cuñas incluían referencias que evocaban la dictadura. “Él se salió completamente de eso y ese espacio se lo dejó a (Johannes) Kaiser”, cerró.