Carlos Peña dice que Kast mostró “rendija autoritaria” y ánimo de gobernar por decreto
El rector de la UDP advirtió que las recientes declaraciones del candidato presidencial muestran un trasfondo autoritario. Según Peña, Kast deja entrever un espíritu iliberal dispuesto a prescindir del Congreso, aprovechar viejas reglas legales y gobernar por decreto en circunstancias excepcionales.
-
Advertencia de autoritarismo: Carlos Peña afirmó que José Antonio Kast mostró una “rendija autoritaria” en sus declaraciones.
-
Discurso preocupante: Kast señaló que “el Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes imaginan” y que revisarían leyes con sanciones que “nadie aplica”.
-
Potestades máximas: Según Peña, Kast pretende usar al máximo las facultades reglamentarias del Ejecutivo, lo que puede significar obviar al Congreso.
-
Contexto histórico: Peña comparó esta actitud con las ideas de Donoso Cortés y Carl Schmitt sobre decisiones unilaterales en circunstancias excepcionales.
-
Fallo democrático: Para el rector, estas posturas son graves porque desafían la separación de poderes y representan un riesgo para la práctica democrática.