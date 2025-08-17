Carlos Peña dice que Kast mostró “rendija autoritaria” y ánimo de gobernar por decreto

Advertencia de autoritarismo: Carlos Peña afirmó que José Antonio Kast mostró una “rendija autoritaria” en sus declaraciones.

Discurso preocupante: Kast señaló que “el Congreso es importante, pero no es tan relevante como ustedes imaginan” y que revisarían leyes con sanciones que “nadie aplica”.

Potestades máximas: Según Peña, Kast pretende usar al máximo las facultades reglamentarias del Ejecutivo, lo que puede significar obviar al Congreso.

Contexto histórico: Peña comparó esta actitud con las ideas de Donoso Cortés y Carl Schmitt sobre decisiones unilaterales en circunstancias excepcionales.