Landerretche y los dichos de Kast: “Hilacha de compulsiones totalitarias”
El polémico economista PS, que en junio dijo esperar que el FA y el PC no intenten derribar un eventual Gobierno de derecha, salió a fustigar no solo al candidato de Republicanos, sino también a la derecha que se dice “liberal”.
-
Crítica contundente: El economista Óscar Landerretche (PS) calificó los dichos de José Antonio Kast sobre el Congreso como una “hilacha de compulsiones totalitarias” que debería alarmar incluso a quienes se consideran liberales.
-
Historia previa: Landerretche ya había sorprendido al expresar, en junio, que si la derecha ganaba las presidenciales, esperaba que el Frente Amplio y el PC no intentaran derribar ese eventual gobierno.
-
Alusión autoritaria: Su crítica se origina en declaraciones de Kast donde afirmó que el Congreso “es importante, pero no es tan relevante como imaginan” y que se revisan las potestades administrativas y leyes con sanciones que “nadie aplica”.
-
Llamado a la coherencia: Landerretche instó a los sectores moderados de la derecha a exigir la misma coherencia filosófica que demandan de otros actores políticos.
-
Advertencia máxima: Reforzó su postura diciendo que lo mostrado por Kast no fue un desliz aislado, sino parte de una tendencia (“No es primera hilacha… un huaipe de totalitarismo”).