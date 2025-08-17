Landerretche y los dichos de Kast: “Hilacha de compulsiones totalitarias”

Crítica contundente: El economista Óscar Landerretche (PS) calificó los dichos de José Antonio Kast sobre el Congreso como una “hilacha de compulsiones totalitarias” que debería alarmar incluso a quienes se consideran liberales.

Historia previa: Landerretche ya había sorprendido al expresar, en junio, que si la derecha ganaba las presidenciales, esperaba que el Frente Amplio y el PC no intentaran derribar ese eventual gobierno.

Alusión autoritaria: Su crítica se origina en declaraciones de Kast donde afirmó que el Congreso “es importante, pero no es tan relevante como imaginan” y que se revisan las potestades administrativas y leyes con sanciones que “nadie aplica”.

Llamado a la coherencia: Landerretche instó a los sectores moderados de la derecha a exigir la misma coherencia filosófica que demandan de otros actores políticos.