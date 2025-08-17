Publicidad
Landerretche y los dichos de Kast: “Hilacha de compulsiones totalitarias” Lo+leído

Landerretche y los dichos de Kast: “Hilacha de compulsiones totalitarias”

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El polémico economista PS, que en junio dijo esperar que el FA y el PC no intenten derribar un eventual Gobierno de derecha, salió a fustigar no solo al candidato de Republicanos, sino también a la derecha que se dice “liberal”.

  • Crítica contundente: El economista Óscar Landerretche (PS) calificó los dichos de José Antonio Kast sobre el Congreso como una “hilacha de compulsiones totalitarias” que debería alarmar incluso a quienes se consideran liberales.

  • Historia previa: Landerretche ya había sorprendido al expresar, en junio, que si la derecha ganaba las presidenciales, esperaba que el Frente Amplio y el PC no intentaran derribar ese eventual gobierno.

  • Alusión autoritaria: Su crítica se origina en declaraciones de Kast donde afirmó que el Congreso “es importante, pero no es tan relevante como imaginan” y que se revisan las potestades administrativas y leyes con sanciones que “nadie aplica”.

  • Llamado a la coherencia: Landerretche instó a los sectores moderados de la derecha a exigir la misma coherencia filosófica que demandan de otros actores políticos.

  • Advertencia máxima: Reforzó su postura diciendo que lo mostrado por Kast no fue un desliz aislado, sino parte de una tendencia (“No es primera hilacha… un huaipe de totalitarismo”).

Lee el artículo completo en el siguiente link

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad