Avalancha en La Parva: Municipalidad de Lo Barnechea descarta desaparecidos

Esta mañana se registró una avalancha en el centro de esquí La Parva, en Lo Barnechea. De acuerdo a información preliminar, el descenso de nieve fue provocado accidentalmente por tres personas esquiando fuera de las líneas habilitadas, las cuales en un inicio se estimaron como desaparecidas.

Sin embargo, el alcalde de la comuna, Felipe Alessandri, descartó lo último. “Contamos con el apoyo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros. Hasta ahora, sabemos que no hay desaparecidos“, señaló en conversación con Meganoticias.

“Fue una suerte enorme porque los centros de esquí están llenos y por la irrespondabilidad de algunos se pudo haber generado una tragedia (…) Esto se generó por la irresponsabilidad de dos o tres esquiadores que se salieron de las pistas y ahí generaron la avalancha hacia abajo que, hasta ahora, no alcanzó a nadie”, explicó respecto del hecho.

Asimismo, el edil afirmó que los tres involucrados en el accidente se encuentran en buenas condiciones, a la espera de las sanciones que podrían enfrentar por haber salido de las pistas delimitadas para esquiadores.

A través de sus redes sociales, desde Valle Nevado informaron que se encuentran trabajando en el despeje de nieve posterior a la avalancha, y a la espera de la confirmación de la ruta G-251.