Renuncia relámpago: Seremi de Energía deja cargo tras polémica por publicaciones sobre Piñera

Sandra Maldonado (PS) duró menos de 24 horas en el cargo de seremi de Energía de la Región de Aysén. Su salida, oficializada este martes por el Ministerio de Energía, se produce tras la difusión de antiguas publicaciones en redes sociales en las que cuestionaba y se burlaba del expresidente Sebastián Piñera.

“Con fecha 26 de agosto de 2025, el Ministerio de Energía ha aceptado la renuncia de Sandra Maldonado Valdés, la que se hará efectiva a partir de hoy”, informó la cartera liderada por el ministro Diego Pardow. Maldonado había sido designada apenas ayer lunes, pero las críticas provocadas por sus mensajes la llevaron a dejar el cargo de manera inmediata.

Entre las publicaciones que generaron polémica se encuentra un “meme” en el que preguntaba: “cabros, si me piteo a Piñera me llevarían cigarros a la cárcel?”, a lo que ella respondió: “y dos veces por semana”, acompañado de un emoticón riendo. Otra publicación de 2017 decía: “Llegó a temblar con tanta desfachatez de Piñera”, y en 2016 compartió una noticia sobre la candidatura presidencial del exmandatario con el comentario: “Nunca más, te juro que nunca más… chanta!”.

Mientras se define al reemplazo, asumirá de manera subrogante Felipe Rojas Pizarro, seremi de Economía, Fomento y Turismo de Aysén. Según el ministerio, “se informará oportunamente el nombramiento de la nueva autoridad del Ministerio de Energía en la región”.