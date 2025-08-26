“Va a comenzar ahora”: ministro Cordero confirma plan piloto de armas no letales para Carabineros
El secretario de Estado confirmó que la institución policial iniciará el plan piloto con armas diseñadas para incapacitar a una persona, centrado en casos de violencia intrafamiliar y acompañado de procesos de capacitación y adquisición de equipos.
El ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirmó que Carabineros recibió la autorización para adquirir y utilizar Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Temporal (D.E.I.T.), conocidos como pistolas taser, y anunció que el plan piloto “va a comenzar ahora”.
La iniciativa comenzó a evaluarse en febrero de este año, cuando el general inspector Enrique Monrás firmó un oficio que establecía protocolos para su uso, porte y mantenimiento. Sin embargo, recién en agosto se concretó la autorización oficial.
“Esto forma parte de un piloto que se ha reactivado conjuntamente con Carabineros, que dictó los protocolos con ese fin, solicitó la autorización final con fecha 18 de agosto y el 20 de agosto se ha despachado la respuesta por parte de la Subsecretaría de Seguridad Pública”, explicó el ministro, en un punto de prensa desde La Araucanía.
Cordero detalló que la implementación de esta arma no letal exige capacitación específica para el personal policial. “Técnicamente son dos lancetas que se lanzan al cuerpo y, en consecuencia, la extracción también requiere de un tipo de preparación asociada a quienes van a utilizarla”, señaló.
El plan piloto estará enfocado principalmente en casos de violencia intrafamiliar, aunque también se proyecta su uso en otros procedimientos policiales. “Lo relevante es que es un proyecto que ya tiene luz verde para la adquisición, capacitación y su puesta en marcha”, afirmó Cordero.