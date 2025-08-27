Todos los multifondos rentan positivo durante 2025: A y B logran su récord en 11 años

Entre enero y agosto de 2025, todos los multifondos anotaron resultados positivos, con cifras que marcan hitos en más de una década. De acuerdo con un reporte de la consultora Ciedess, los fondos más riesgosos, Tipo A y B, registraron retornos de 11,53% y 10,05%, respectivamente, lo que constituye su mejor desempeño acumulado para este período desde 2014. En tanto, el fondo de riesgo moderado, Tipo C, alcanzó un alza de 9,22%.

Los más conservadores también se beneficiaron: el Fondo D subió 7,48% y el Fondo E lo hizo en 6,05%. Según Ciedess, “los fondos A y B mostrarían su mejor retorno acumulado para el período enero-agosto desde 2014, mientras que para los fondos C y D sería su mayor resultado desde 2019”.

En agosto, los multifondos encadenaron su tercer mes consecutivo con resultados positivos. Los más riesgosos fueron nuevamente los que lideraron, con un 2,37% en el Fondo A y un 1,92% en el Fondo B. El Fondo C registró un alza de 1,96%, mientras que los conservadores avanzaron 1,80% (D) y 1,48% (E).

El buen desempeño de los fondos, especialmente en agosto, se explica por la exposición a renta variable. Desde Ciedess precisaron que el rendimiento se sustentó en “retornos positivos en los principales índices internacionales, parcialmente contrarrestados por una caída del dólar”, junto con “un incremento significativo del IPSA” en el plano local.