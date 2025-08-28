Caso Farmacias Populares: defensa de Jadue solicita 120 días más de investigación

El futuro judicial del exalcalde de Recoleta y actual candidato a diputado, Daniel Jadue (PC), tuvo un nuevo capítulo este jueves en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, donde su defensa solicitó una ampliación de 120 días en el plazo de investigación del caso Farmacias Populares. La petición busca extender la etapa indagatoria antes de que se inicie el juicio oral.

El Ministerio Público, sin embargo, se opuso tajantemente, alegando que “ya están dadas las condiciones para cerrar el proceso” y acusar formalmente a Jadue y al resto de los imputados. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte insiste en que las pruebas son suficientes y que no corresponde prolongar más los plazos.

En la misma línea, la defensa de Matías Muñoz, exsecretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), también solicitó tiempo extra, lo que igualmente fue rechazado por los fiscales.

La dilación podría tener un fuerte impacto político. Si la investigación se extiende y el juicio oral se retrasa, Jadue podría enfrentar el proceso como diputado electo, en caso de resultar ganador en los comicios del 16 de noviembre de 2025. En ese escenario, el líder comunista debería ser desaforado para continuar con la causa.

Cabe recordar que el pasado 12 de agosto el Ministerio Público presentó acusación en contra de Jadue, imputándole los delitos de fraude al fisco, estafa, cohecho y delitos concursales. Por estas infracciones, la Fiscalía solicitó una condena total de 18 años de cárcel.