Justicia ordena a Natalia Valdebenito a abstenerse de realizar rutinas sobre tragedia en El Teniente

El chiste de Natalia Valdebenito sobre el accidente minero en El Teniente —“pude decir que fui la única persona contenta de que pasara lo de los mineros”— generó una ola de críticas y terminó con acciones judiciales en su contra.

Aunque la humorista se disculpó públicamente, señalando que el video estaba “sacado de contexto” y que “el dolor ajeno también me atraviesa”, la familia de una de las siete víctimas presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de La Serena. El tribunal acogió la orden de no innovar solicitada por los recurrentes, instruyendo a Valdebenito abstenerse de realizar rutinas de humor sobre la tragedia ocurrida el 31 de julio en la mina El Teniente.

En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal —integrada por las ministras Gloria Negroni Vera y Jimena Pérez Pinto, junto al abogado integrante Gabriel Gallardo Verdugo— estableció que la comediante deberá evitar “mofas o rutinas de humor, en espectáculos públicos, que utilicen como base la tragedia (…) por cualquier vía”, mientras el recurso de apelación esté pendiente de resolución.

Además, la Corte ordenó a Valdebenito entregar un informe en un plazo de ocho días, adjuntando todos los antecedentes que obren en su poder, como parte del proceso.

Con esto, la polémica por la rutina que inicialmente parecía circunscrita al debate público ahora escala al ámbito judicial, dejando a la humorista bajo restricción mientras se resuelve el recurso presentado por los familiares de las víctimas.