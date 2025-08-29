“Los votos no se traspasan”: Matthei nuevamente evita referirse si apoyará a Kast en segunda vuelta

Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, evitó nuevamente responder si respaldará a José Antonio Kast en caso de que el republicano llegue a segunda vuelta.

En entrevista con Pedro Carcuro en 24 Horas Central, afirmó que “los votos no se traspasan” y sostuvo estar segura de que será ella quien pase al balotaje. “No sería nada bueno para Chile tener que elegir entre dos extremos”, señaló.

Consultada sobre su experiencia en 2021 cuando recorrió el país junto a Paula Daza en apoyo a Kast, recordó que “no traspasamos ni un voto, igual le sacaron 10 puntos”. Agregó que no ve probable que su equipo de campaña se sume a trabajar con otra candidatura si ella no pasa a segunda vuelta.

“La vez pasada lo hice, pero la verdad es que los votos no se traspasan”, insistió.

Ataque de republicanos

En el mismo programa, reflotó los ataques de Republicanos, acusando que desde ese sector difundieron un video manipulado que sugería que padecía alzheimer. “Sobrepasaron cualquier límite de la decencia, sobre todo viniendo de gente que se dice tan católica y tan cristiana”, criticó, recordando que en 2021 lo apoyó “de Arica a Punta Arenas” y lamentando el trato recibido ahora.

“Creo que todo tiene su límite, porque si dicen en las redes de aquel extremo que soy pesada, que soy fea, que soy vieja, bueno, eso es parte de la política, me da lo mismo. Pero que te alteren un video, haciéndote parecer como que estás perdida, que no sabes lo que estás diciendo y que tienes alzheimer, creo que sobrepasaron cualquier límite de la decencia. Eso me ha impresionado, sobre todo que venga de gente que se dice tan católica y tan cristiana. Lo encuentro último”, fustigó.

Carcuro le recordó que Kast ha dicho que “el rival no está al lado, el rival está al frente”. Matthei respondió: “Qué pena que no hace lo que dice, pero bueno”.

Respecto de su eventual gabinete, mencionó a Paula Daza, al economista Gonzalo Sanhueza, a Isidro Solís y Felipe Harboe, además de plantear su “sueño” de tener a Claudio Bravo en el Ministerio del Deporte.

En cuanto a sus rivales, describió a Jeannette Jara como “amable, genuinamente amable, pero del PC”; de Kast dijo: “No puedo creer que me traten tan mal”; de Franco Parisi resaltó algunas propuestas “interesantes”; de Johannes Kaiser que “dice las cosas como las siente”; y calificó a Marco Enríquez-Ominami como “el eterno candidato”, a Harold Mayne-Nicholls como “una buena persona” y a Eduardo Artés como alguien con quien “no puedo pensar más distinto”.