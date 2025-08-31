Escalona (PS) responde a Carmona (PC) por programa: “Hay un solo comunismo exitoso y es el chino”

El secretario general del PS, Camilo Escalona, defendió la gestión de Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda y la política de responsabilidad fiscal, en respuesta a los cuestionamientos en su contra del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. En materia económica, el socialista también señaló que el único comunismo exitoso es el chino y que el momento de la candidata oficialista, Jeannette Jara, para congelar su militancia ya pasó y era al ganar la primaria.

En relación a las críticas de Carmona, quien planteó que con la salida de Marcel del gabinete parecía que se estaba “desgranando el choclo”, Escalona aclaró que tenía una diferencia política.

“Nosotros consideramos que un cambio de gabinete no tiene por qué ser evaluado de esa manera. Si hay un ministro de Hacienda que necesita dedicar horas al cuidado de su familia, es perfectamente entendible eso (…) cuando yo digo, mire, se le está desgranando el choclo, lo que estoy diciendo es una afirmación hiriente, porque le está insinuando al Presidente de la República que él ya no dirige el Estado. Es muy delicada esa afirmación. Entonces hemos tenido diferencias políticas.”, dijo Escalona en entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13.

El dirigente recordó que desde el gobierno de Ricardo Lagos, cuando Marcel era director del presupuesto, se cuidaron los excedentes del cobre, evitando el despilfarro y la creación de gastos injustificados. “Lagos, Bachelet y Piñera fueron gobernantes que dijeron que no se podía gastar y que el país debía mantener esos excedentes. La pandemia nos obligó a gastar cerca de 70 mil millones de dólares, lo que generó una deuda que la derecha ignora, pero que es un hecho objetivo”, explicó.

“El momento político (para congelar militancia de Jara) era el día de la primaria en la noche”