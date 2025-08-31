Escalona (PS) responde a Carmona (PC) por programa: “Hay un solo comunismo exitoso y es el chino”
“Cuando yo digo, ‘mire, se le está desgranando el choclo’, lo que estoy diciendo es una afirmación hiriente, porque está insinuando al Presidente de la República que él ya no dirige el Estado. Es muy delicada esa afirmación. Entonces hemos tenido diferencias políticas (con Carmona)”, dijo Escalona.
El secretario general del PS, Camilo Escalona, defendió la gestión de Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda y la política de responsabilidad fiscal, en respuesta a los cuestionamientos en su contra del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. En materia económica, el socialista también señaló que el único comunismo exitoso es el chino y que el momento de la candidata oficialista, Jeannette Jara, para congelar su militancia ya pasó y era al ganar la primaria.
En relación a las críticas de Carmona, quien planteó que con la salida de Marcel del gabinete parecía que se estaba “desgranando el choclo”, Escalona aclaró que tenía una diferencia política.
“Nosotros consideramos que un cambio de gabinete no tiene por qué ser evaluado de esa manera. Si hay un ministro de Hacienda que necesita dedicar horas al cuidado de su familia, es perfectamente entendible eso (…) cuando yo digo, mire, se le está desgranando el choclo, lo que estoy diciendo es una afirmación hiriente, porque le está insinuando al Presidente de la República que él ya no dirige el Estado. Es muy delicada esa afirmación. Entonces hemos tenido diferencias políticas.”, dijo Escalona en entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13.
El dirigente recordó que desde el gobierno de Ricardo Lagos, cuando Marcel era director del presupuesto, se cuidaron los excedentes del cobre, evitando el despilfarro y la creación de gastos injustificados. “Lagos, Bachelet y Piñera fueron gobernantes que dijeron que no se podía gastar y que el país debía mantener esos excedentes. La pandemia nos obligó a gastar cerca de 70 mil millones de dólares, lo que generó una deuda que la derecha ignora, pero que es un hecho objetivo”, explicó.
“El momento político (para congelar militancia de Jara) era el día de la primaria en la noche”
Consultado Escalona acerca de si compartía que sí Jara se convertía en presidenta, habría ganado la elección con las ideas del socialismo y no del comunismo, Escalona respondió con otra crítica al PC: “La realidad es bien simple, hay un solo comunismo exitoso y es el chino, nosotros estamos muy lejos de la realidad de China. La otra experiencia es la de Cuba, que nunca ha resuelto este problema. Cuando va una autoridad cubana a conseguir un préstamo, le dan un préstamo, pero tienen que pagar lo que no tienen en intereses. O sea, una de las grandes dificultades que tiene Cuba es precisamente en su equilibrio macro, es que no tiene hoy día solución para la deuda. La mayor parte de sus recursos se gastan en el endeudamiento. Cuando esto se instala como una realidad para un país, es en realidad una horca, no te deja gobernar, vives para pagar la deuda”, manifestó el secretario general del PS.
En relación con la conveniencia para la campaña del bloque oficialista de que Jara congele su militancia en el PC , Escalona señaló que hay momentos políticos cuando las cosas se pueden hacer y que hoy no hay espacio para eso.
“Yo pienso que ese momento político era el día de la primaria en la noche. Ella, con el respaldo que tuvo, estaba en condiciones de tomar esa decisión ese día. En el futuro, yo pienso que otro día que puede tomar esa decisión, es cuando lo hizo don Patricio Aylwin. El día en que asumió la jefatura del Estado. (…) No apareció como una necesidad electoral. (…) en mi modesta opinión, es viable, pero si asume la presidencia”.