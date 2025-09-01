Ignacio Walker: el PC se prepara para ejercer “oposición radical” a un gobierno de Kast en marzo

El excanciller, exsenador y exmilitante de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker analizó la tensión interna que atraviesa el Partido Comunista (PC) en medio de la candidatura presidencial de Jeannette Jara.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, a su juicio, la colectividad “da por sentado que en marzo asume José Antonio Kast de presidente de la República, y el PC se está preparando para ejercer una oposición radical al gobierno de Kast”.

Walker sostuvo que “hay una radicalización del partido (…) y ese partido es una mochila de plomo sobre la candidatura de Jeannette Jara”.

Según él, la candidata “siente en su fuero más interno que hay que girar al centro, a la moderación y la socialdemocracia, porque si no, no gana. Y ella quiere ganar, porque tiene vocación de mayoría”.

El exparlamentario recalcó que “nunca en la historia del mundo, no solo de Chile, se había dado el caso de una candidata presidencial del Partido Comunista con un programa socialdemócrata”.

En su análisis, la directiva comunista encabezada por Lautaro Carmona se mantiene incómoda con esa situación: “Lautaro Carmona no quiere que Jeannette Jara sea candidata presidencial con un programa socialdemócrata”.

Walker recordó que en los últimos congresos de la colectividad se impuso la tesis liderada por Carmona, Bárbara Figueroa, Juan Andrés Lagos, Daniel Jadue y Hugo Gutiérrez, que “reafirma los principios del marxismo-leninismo”. En contraste, figuras como Jara, Camila Vallejo, Nicolás Cataldo y Jaime Gajardo representarían hoy una corriente minoritaria de corte más moderado dentro del PC.

El exDC añadió que el propio partido, en 2020, definió en su XXVI Congreso la “ruptura democrática y constitucional” como horizonte, inspirado en el estallido social. En ese contexto, aseguró que Carmona ha sido “perfectamente consistente” con esa línea: “Hay un triunfo de la línea de Carmona”.