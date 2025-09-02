Manuel Antonio Garretón encabeza presentación del libro “Política y Sociedad en Chile 2023-2024”

El próximo martes 9 de septiembre, el Laboratorio de Análisis de Coyuntura Social (LACOS) del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile realizará el seminario “La sociedad chilena en el cuarto de siglo y sus perspectivas”, instancia en la que se presentará el libro “Política y Sociedad en Chile 2023-2024”.

La actividad se llevará a cabo entre las 12:00 y 13:30 horas en el Auditorio Pedro Ortiz de la Facultad de Ciencias Sociales, ubicado en Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa. El seminario será coordinado por el sociólogo Manuel Antonio Garretón, director de LACOS, y contará con los comentarios de la periodista Francisca Castillo (El Mostrador), el académico Gonzalo Delamaza (Universidad de Los Lagos) y el investigador Rodrigo Baño (U. de Chile/LACOS).

El libro corresponde a una recopilación de trabajos y columnas de opinión elaboradas por el equipo de LACOS entre mediados de 2023 y fines de 2024, que analizan los principales hitos del período, como la conmemoración de los cincuenta años del golpe de Estado, el plebiscito de salida de 2023, el cierre del proceso constituyente y la Cuenta Pública de 2024.

Desde su creación en 2021, LACOS ha buscado contribuir al debate público mediante el seguimiento y análisis de la coyuntura nacional, con énfasis en tres líneas: el proceso político, los movimientos sociales y la sistematización de datos de opinión pública. Este nuevo volumen continúa la serie iniciada en 2023 con la publicación Política y Sociedad en Chile 2022-2023, y se proyecta como un aporte para comprender las transformaciones sociales y políticas que atraviesa el país.