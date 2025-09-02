Tribunal ambiental anula creación de Santuario de la Naturaleza en Coquimbo por “grave omisión”

El Segundo Tribunal Ambiental anuló la creación del Santuario de la Naturaleza Río Sasso, en Monte Patria (Coquimbo), tras acoger una reclamación de una empresa y un particular con concesiones mineras en la zona.

El fallo determinó que el Ministerio del Medio Ambiente incurrió en una “grave omisión” administrativa al no notificar a los titulares de esas concesiones para que pudieran presentar alegaciones y pruebas durante la tramitación. El Consejo de Monumentos Nacionales ya había advertido de estas concesiones en un informe previo, pero aun así la cartera siguió adelante con el procedimiento.

La sentencia sostiene que la omisión afectó el derecho a un debido proceso y constituye un vicio esencial que invalida el decreto DS N° 3/2023. El tribunal —integrado por Marcela Godoy, Cristián Delpiano y Cristián López— subrayó además la aplicación del silencio administrativo negativo: el Ministerio no respondió a tiempo la solicitud de invalidación, lo que equivale a rechazarla de forma tácita.

Con esta resolución, el Ministerio deberá revisar nuevamente el proceso, considerando la participación de los afectados. En los hechos, el Santuario de la Naturaleza Río Sasso queda sin efecto hasta que se resuelva conforme a derecho.