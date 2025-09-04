Beatriz Sánchez y Frente Amplio post-Boric: “Los proyectos políticos no se agotan con un Gobierno”

La exembajadora en México y actual candidata a senadora por el Maule, Beatriz Sánchez, hace un repaso del camino recorrido por el Frente Amplio desde su irrupción política en el Congreso el 2017, al alero de su candidatura presidencial.

“Partimos hace ocho años y ya estamos en proceso de cierre del primer Gobierno frenteamplista. (…) Lo que se proyectó en un momento se tomó muy en serio”, dice en conversación con El Mostrador.

Desde esa perspectiva, Sánchez analiza el rol del FA y el futuro de la coalición de centroizquierda que respalda a la abanderada oficialista, Jeannette Jara. Si bien califica como “notable” el arco amplio de unidad, es cautelosa respecto a lo que pasará después de las elecciones, lo que –a su juicio– marcará un momento clave para la coalición.

Respecto a la figura de Jara, la periodista destacó su conexión con la ciudadanía como algo que la distingue respecto a los demás candidatos. “Creo que hay que dejar que esa candidata potente muestre todo lo que es. Hoy día tengo la sensación de que hay una intención de pautearla un poco y creo que Jeannette Jara no es para pautear”, afirmó.

-Más allá del resultado de la elección presidencial, ¿cómo ve el rol del Frente Amplio en esta coalición de centroizquierda?

-A ver, creo que es un rol de liderazgo totalmente. Viéndolo en perspectiva y en el momento en que irrumpe el Frente Amplio, creo que había una conciencia, un convencimiento de un camino que era construir algo que buscaba llegar a un poder concreto. Y esta irrupción era para quedarse, no era una cosa de una aventura, era un camino concreto. Todo eso que se pensó, se está realizando, y eso es una concreción de liderazgo que para mí es muy satisfactoria.

Es un camino en el cual se ha ido concretando lo que se pensó hace no tanto tiempo. Partimos hace ocho años y ya estamos en proceso de cierre del primer Gobierno frenteamplista. Entonces creo que lo que se proyectó en un momento se tomó muy en serio y eso me parece que es muy importante.

-Dirigentes del Frente Amplio dicen querer seguir el camino de transformaciones que se inició en este Gobierno. ¿Comparte esa premisa, pensando en lo que va a ser el Frente Amplio después de Gabriel Boric?

-Totalmente, yo creo que los proyectos políticos no se agotan con un Gobierno. Este es un proyecto político que tiene un ideario de país y el ser Gobierno es parte de ese camino. Nos vamos acercando a un ideario, por supuesto, con todo lo que encontramos en el camino, por supuesto. Estamos en esa construcción.

Es un proyecto político que se va construyendo también con lo que va sucediendo, responde a los movimientos del 2011, a movimientos previos a ese, responde también a lo que pasó con el estallido, responde a lo que está sucediendo hoy día en el mundo. Se va a alimentar del Gobierno del Presidente Boric y todo el aprendizaje de esta administración.

-¿Y cuál sería el aprendizaje más importante, a su juicio?

-Para mí, hay un aprendizaje pero constante. Yo no diría que solamente en el periodo del Gobierno, sino que es constante desde que partimos. La política se trata de un diálogo con la sociedad permanente. Tú tienes ideas, tú tienes un proyecto político, pero hay un diálogo con la sociedad y con lo que sucede en forma permanente.

Dicho de otra manera, tú hablas con una sociedad, no con la que tú crees, sino con la que es, y con eso dialogas políticamente. Para mí esa es una constante en la política. No sé si llamarlo aprendizaje o llamarlo sentido de realidad, pero esa es la forma en que yo entiendo que debemos avanzar siempre como Frente Amplio.

Creo que el Presidente lo demuestra en su Gobierno. Ha sido muy interesante cómo llega con una propuesta transformadora y se va ajustando de acuerdo a lo que pasa. Creo que es un Gobierno complejo, entrando con dos procesos constituyentes, después de una pandemia, y va ajustando las transformaciones que en su momento se propusieron. Muchas propuestas se lograron y otras se ajustaron según la sociedad con que uno se encuentra, y me parece que eso es importante: dialogar siempre con la sociedad que es y no con la que uno cree que es.

-Respecto a la candidatura de Jeannette Jara, hay un desafío evidente de superar el techo electoral, ampliar la base de apoyo, sobre todo pensando en la segunda vuelta. ¿Cuáles son los focos que se deberían explotar más en el despliegue de campaña para lograr ese objetivo y ser competitivos?

-Yo creo que Jeannette Jara es una candidata muy potente. Lo mostró no solamente en su rol como ministra, sino que también lo demostró en su candidatura a la primaria, en su desempeño en los medios de comunicación, en este rol público mucho más abierto.

La he visto en terreno más allá de lo que uno ve en la tele, o un pedacito en las redes sociales, tiene una conexión con la ciudadanía que es bien impresionante. Eso marca una diferencia muy importante con el resto de las candidaturas.

Y creo que es algo que hay que relevarlo más. Es importante lo que está haciendo con la salida a terreno por Chile y hay que mostrar mucho más esa conexión con las personas, porque está haciendo un ejercicio interesante de levantamiento de la preocupación ciudadana.

Tenemos una candidata muy potente y creo que hay que dejar que esa candidata potente muestre todo lo que es. Hoy día tengo la sensación de que hay una intención de pautearla un poco y creo que Jeannette Jara no es para pautear. Entonces, hay que dejar que florezca esa candidata súper potente y que tiene una conexión muy clara con la ciudadanía.

-En términos parlamentarios, ¿como coalición se sienten más exigidos, pensando en el desafío de lograr una representación contundente ante una eventual Presidencia de derecha?

-Yo no me quiero poner en la posición de que gane alguien que no sea Jeannette Jara. Pero más allá de quién gane, creo que el Congreso, sobre todo por nuestro sistema político, es demasiado importante hoy día. Somos un país muy de ley, todas las cosas pasan por ley y además en el Parlamento se nombran muchas autoridades autónomas.

Entonces el rol del Parlamento en el funcionamiento político del país es muy relevante. Y, efectivamente, cuando se diseñan las candidaturas o se diseña lo que buscamos en el futuro, el Congreso es vital para la gobernanza. Más allá de quién gane la Presidencia, es muy vital lo que vamos a ir a buscar.

Por eso, cuando nos preguntamos a qué vamos al Parlamento, bueno, vamos justamente a todo eso. Tenemos que ir a acompañar el diseño político, lo que se va a discutir en los próximos cuatro años y lo que se compromete para el futuro.

Es un desafío gigante todo lo que se discuta, las senatoriales son elecciones grandes, además, porque son de regiones completas. Así que, sí, es un desafío muy alto.

-¿Qué tanta relevancia le otorga al debate sobre la reforma del sistema político, considerando la fragmentación del Congreso y el escenario de gobernabilidad futura?

-Es súper relevante. Yo sé que se habla poco, pero tenemos un problema con el sistema político, los analistas lo dicen desde hace mucho tiempo. Y, ojo, que no tiene que ver solamente con la conformación de los partidos y si está muy fraccionado, sino que también con la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento, los roles que ocupa cada uno.

Es muy difícil, además, cualquier tipo de modificación en el sistema político, pero ahí hay un nudo desde hace mucho tiempo que deberíamos, en algún momento, dedicarnos a conversar. Lamentablemente, cuando hablamos de cambio al sistema político es justo en años electorales, entonces es muy difícil avanzar cuando estamos ad portas de una elección, hablar de los límites de los partidos, de umbrales, porque evidentemente hay demasiados intereses cruzados.

Ojalá después de una elección pudiéramos entrar efectivamente a un debate más serio, pero hay pocos incentivos, porque no es algo que a a la ciudadanía le suene como a importante, cuando es muy relevante para el funcionamiento del país.

-En el caso de que integre el Congreso, ¿estaría por impulsar o ponerles foco a esos incentivos para que sea un debate que no se dé a la cola de una elección, sino que iniciando un nuevo proceso legislativo?

-A mí me gusta ese debate. Creo que es complejo, sería un debate largo, pero creo que es súper necesario para Chile. Además es un debate que permea a todos los otros debates.

-Se ha hablado también de que la coalición de centroizquierda experimenta una situación inédita de amplitud con la integración de la Democracia Cristiana. Más allá de la división en las listas parlamentarias, ¿cree que efectivamente va a ser una coalición que se va a mantener en el tiempo?

-Yo creo que esto va a estar muy mediado por el resultado también. El resultado de una presidencial define muchos de los pasos futuros de algo como esto. Hay cosas muy interesantes que ha hecho el Presidente Gabriel Boric a propósito de ir definiendo marcos de coalición y en varias instancias.

Creo que fue interesante lo que hizo con nosotros mismos como Frente Amplio. Fuimos una coalición de partidos, muy contracorriente también, inspirados en un mandato de gobernanza donde el Presidente nos dice “me encantaría que el FA se transformara en un partido”. Y a mí me parece que ese es un legado importante.

El Presidente logra también una alianza de gobierno que es interesante y era bastante inédita para lo que habíamos vivido en el último tiempo.

Lo que se hace ahora –con tensiones, pero se logra– es ampliar una base para lograr una mejor competitividad en la elección y también me parece que es notable poder avanzar en eso. Ponerse de acuerdo en momentos en que en el mundo todo es al revés, nos invita a poner sobre la mesa lo que nos va juntando, y creo que es bien notable.

Hay que ir paso a paso. Las elecciones son momentos bien tensionantes. Independientemente de los resultados, creo que la elección va a marcar un momento para la coalición, entonces no me atrevería a decir qué va a pasar después. Nos vaya bien o nos vaya mal, eso marca el momento, marca un camino de lo que buscamos después.

-¿Qué es lo que más le desafía en esta candidatura senatorial?

-En el Maule hay una diversidad de personas que están hoy día desarrollando en la academia investigación, con un ecosistema de universidades muy potente, hay un grupo de personas que está en la agricultura haciendo innovación, agrupaciones de jóvenes emprendedores del campo que se asocian mirando alternativas de consumo menor de agua, en fin. Personas que están buscando una alternativa que los represente, que sea distinta a una tradición de representación política que ha tenido el Maule, muy anclada a una representación añeja, con códigos muy antiguos.

En ese sentido, hemos ido levantando conversaciones y de ahí nace esta invitación a una representación como senadora. Creo que eso ha sido de lo más interesante, sumarme desde una forma de representación que se entienda distinta a una forma tradicional, muy anclada en viejos códigos de lo que significa el Senado.

El desafío es generar actorías distintas sobre todo para las regiones que están en una ubicación que, de alguna manera, quedan como sumergidas con la fuerza santiaguina. Entonces, ocurre toda esta dinámica en el Maule súper interesante y ellos mismos sienten que no los ven.

-¿La descentralización es tema cuando conversa con la gente?

-Total, a eso me refiero también. Por ejemplo, todas las regiones que están más cerca de Santiago sufren como una fuerza centrípeta. Entonces, la dinámica de las universidades, la investigación local de las universidades, los equipos de investigadores son súper potentes, pero hay poco empleo en el Maule.

Cuando tú preguntas allá cuál es el principal tema de preocupación de la familia, a diferencia de Santiago, que quizás rápidamente la gente dice seguridad –bueno, allá también obviamente hay temas de seguridad–, pero uno de los temas más fuertes es el empleo. La mayoría de los profesionales jóvenes se terminan yendo, pero hay allá dinámica de investigación, dinámica de intención de desarrollo de trabajo.

Pero las decisiones se toman en Santiago, las lucas están allá, entonces creo que ahí hay algo interesante que trabajar. Esta dinámica que te digo, de trabajo de emprendedores, de jóvenes en el campo, de gente haciendo cosas súper interesantes, pero que ni siquiera se conocen. Por eso te digo que hay una forma de representación política que puede ir cambiando esas cosas.

Entonces, creo que la descentralización hoy día puede ir aumentando y el Senado puede jugar ahí un rol bien importante en ir aumentando esa capacidad, para que las regiones se noten de maneras distintas.