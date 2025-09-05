CUECH pide a los candidatos presidenciales que la innovación sea política de Estado

La Red de Innovación del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), integrada por las 18 universidades estatales del país, hizo un llamado a las candidaturas presidenciales para que la innovación sea asumida como política de Estado y no quede relegada a promesas coyunturales.

En una declaración pública, los representantes de innovación de todas las universidades enfatizan la necesidad de un financiamiento estable, una gobernanza interinstitucional y una visión territorial, de modo que el conocimiento generado en las universidades públicas se traduzca en soluciones con impacto social, ambiental y económico.

El texto recalca que la innovación no es solo motor económico, sino también una herramienta para fortalecer la democracia, promover la equidad territorial y social, y responder a desafíos como el cambio climático, la transición energética y la transformación tecnológica. Para ello, insisten en reemplazar el actual modelo basado en fondos concursables, que limita la proyección estratégica, por un financiamiento basal que asegure continuidad y crecimiento.

“La innovación con impacto social, territorial y ambiental no es solo un desafío técnico, sino también político. Es una condición para enfrentar con éxito los retos del futuro y responder a las demandas de equidad y sostenibilidad que exige la ciudadanía”, señala el documento.

El CUECH planteó además su disposición a sostener encuentros con los equipos programáticos de las candidaturas, con el fin de profundizar en propuestas concretas que fortalezcan el rol de la innovación pública y consoliden una hoja de ruta que proyecte al país hacia un desarrollo inclusivo y sostenible.