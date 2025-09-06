La teoría del complot compartida por Kast y los trolls

El reportaje de CHV no solo le sacó la capucha al menos a uno de los overoles blancos que lanzan molotovs digitales, sino que expuso al líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, y a parte de su núcleo duro, a una dinámica de contrainformación que esbozó, curiosamente, el uso de argumentos muy parecidos a los de los trolls.

Matando al mensajero… que no es el mensajero: tanto Kast como el diputado Cristián Araya y varios trolls y bots dirigieron todos sus esfuerzos, luego de la emisión del reportaje, a viralizar mensajes enfocados en crear una teoría conspirativa que no tenía sustento, atacando al periodista Sergio Jara, que es hermano de la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara. El periodista es parte del panel del matinal de Chilevisión, donde realiza reportajes vinculados con corrupción y crimen organizado, pero rápidamente comenzaron a tratar de instalar la idea de que todo lo ocurrido era un complot orquestado por la exministra junto a su hermano.

Para ello no escatimaron en recursos, incluyendo el reposteo de un mensaje emitido en una cuenta de X llamada “Evelyn 2026 #ChileUnSoloEquipo”, que alababa el “gran trabajo del periodista Sergio Jara Román, que desmanteló los bots que esparcen odio en esta red social”.

Otra cuenta fake: desde el comando de Matthei dijeron a +Política que esa cuenta no solo no tiene nada que ver con ellos, sino que además la han denunciado varias veces a X (sin resultados hasta el momento), por difundir información falsa que se atribuye a la candidata de Chile Vamos.

Matthei, citando esa cuenta, opinó en X que “es urgente que se presente un proyecto de ley para regular el contenido en redes sociales. No es aceptable que cualquier persona desconocida pueda postear lo que quiera en redes sociales”.

Como lo aclaró el propio canal Chilevisión, Sergio Jara no tiene nada que ver con el Departamento de Prensa, que fue el que realizó el reportaje, sino que trabaja en el matinal, que es un área aparte.

Pese a la aclaración, los trolls de ultraderecha, así como el propio candidato presidencial José Antonio Kast, siguieron insistiendo en Jara.