Tironi afirma que derrota de Milei le sirve a Matthei: proyectos como el de Kast “no tiene destino”

El triunfo del peronismo en las legislativas bonaerenses y la derrota del presidente argentino, Javier Milei provocaron repercusiones en Chile. El sociólogo y consultor político Eugenio Tironi sostuvo que la caída del mandatario argentino “puede ser un game changer” en la carrera presidencial chilena.

“No hay ninguna duda que el éxito de Milei, hasta ahora, ha sido viento a favor para Kast”, dijo Tironi en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, agregando que el resultado en Buenos Aires golpea directamente al líder republicano, cuyo referente político ha sido el presidente trasandino: “Basta ver la fotografía eufórica de Kast a su costado”.

Según Tironi, este escenario abre una oportunidad para Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos: “Ojo señores de la derecha chilena que se están yendo a Kast, quédense con nosotros, porque ese proyecto de Kast no tiene destino”.

El analista recordó que asesores de Kast, como José Luis Daza, hoy forman parte del equipo de Milei, lo que refuerza la conexión entre ambos liderazgos. Por eso, los escándalos y el descontento ciudadano que golpean al gobierno argentino también repercuten en la ultraderecha chilena.

“No hay ninguna duda que personas como Daza, por ejemplo, que fueron asesores de Kast en la elección anterior, hoy día son como uno de los brazos derechos de Milei en la economía, y cada vez que viene a Chile o cada vez que tiene oportunidad de hablar sobre Chile habla con enorme seguridad en sí mismo y con algún grado de arrogancia respecto a estos éxitos parece eterno de Milei”, dijo Tironi.

En sus palabras, “que ese proyecto de Milei se vea sacudido por los escándalos y que no logre establecer un clima económico estable, castigado por la ciudadanía como lo fue ayer, es un golpe para Kast. Para Matthei también, pero uno del que se puede recuperar e incluso sacar lecciones”.