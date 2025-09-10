Bielsa le hace cariño a Mayne-Nicholls tras partido: “Es una garantía para cualquier gestión”

Marcelo Bielsa, actual seleccionador de Uruguay y recordado por su paso con La Roja rumbo al Mundial de 2010, sorprendió al entregar un respaldo público a Harold Mayne-Nicholls, expresidente de la ANFP y hoy candidato presidencial.

Tras el empate sin goles entre Chile y Uruguay en el Estadio Nacional, el argentino fue consultado por la figura que lo trajo a dirigir en nuestro país. Pese a que no suele meterse en temas políticos de otros países, esta vez respondió: “Conocí a un hombre muy decente, una persona íntegra. Ustedes saben perfectamente que es un hombre incorruptible. Para cualquier gestión es un dato no menor, una garantía en ese sentido”.

Añadió que “para mí fue un compañero muy sólido para trabajar cuatro años con él. Harold fue para mí una autoridad de referencia, me hizo muy bien trabajar con un hombre al que yo respetaba”.

El “Loco” matizó sus dichos al ser consultado por la proyección de Mayne-Nicholls a la política: “Es muy difícil hacer una proyección de dirigir el fútbol de un país a dirigir el destino de un país… No me puedo aventurar a decir eso”.

Sin embargo, insistió en destacar la relación de confianza que tuvieron: “Me sentí respaldado y acompañado. Es mucho más fácil si por encima de uno hay una autoridad que merece que se le obedezca… El entrenador, cuando tiene demasiado poder, en vez de ser mejor es peor”.

Además, Bielsa aprovechó la instancia para agradecer el cariño de los chilenos: “Uno dice que recibe más de lo que merece, pareciera que es falsa modestia, pero creo que en mi paso por Chile recibí mucho, di todo lo que pude”. Concluyó asegurando que “en cualquier lugar del mundo que me cruzo con un chileno me da alegría”.