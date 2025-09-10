Senado aprueba indicación del Ejecutivo sobre multas por no asistir a votar

La Sala del Senado aprobó con 38 votos a favor y solo uno en contra la indicación del Ejecutivo que fija sanciones económicas para quienes no concurran a sufragar.

La norma establece multas entre 0,5 y 1,5 UTM —equivalentes a $34.632 y $103.897 según el valor de septiembre de 2025— para quienes incumplan la obligación del voto.

El proyecto, que había sido respaldado previamente en la comisión de Gobierno, ahora regresa a la Cámara de Diputados para su tercer trámite constitucional. La ministra Segpres, Macarena Lobos, consiguió encauzar un acuerdo tras semanas de tensiones en la tramitación.

Cabe recordar que la moción surgió de una iniciativa original de la diputada Joanna Pérez (Demócratas), que proponía un rango más alto de multa, cercano a los $206 mil, pero que fue rechazada en la Cámara Baja por la votación en bloque de los oficialistas.

En paralelo, la Sala también debatió la reforma constitucional que restringe desde 2026 el derecho a voto de extranjeros, aprobada ayer en la comisión de Constitución.