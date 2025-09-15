Republicanos y arremetida RN en contra de Jadue: a la derecha “le convenía que siguiera en campaña”

El director del think tank del Partido Republicano, Ideas Republicanas, Patricio Dussaillant, expresó su sorpresa por la ofensiva judicial de Renovación Nacional (RN) contra la postulación de Daniel Jadue (PC) al Congreso, que terminó con la inhabilitación del exalcalde por parte del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

En conversación con Radio Cooperativa, Dussaillant sostuvo que la derecha se habría visto beneficiada con la permanencia de Jadue en competencia: “Al presidente de la UDI (Guillermo Ramírez) le convenía Jadue en competencia, porque su relato de cambiarse de distrito era ir a competir con él; y el que siguiera siempre en campaña, tensionando la relación con la candidata (Jeannette Jara), le convenía a la centroderecha”.

El dirigente republicano enfatizó que “era mejor Daniel compitiendo para Evelyn Matthei, para (José Antonio) Kast, para (Johannes) Kaiser, etcétera; para la centroderecha, porque iba a mantener una tensión siempre con la candidata del Gobierno”.

A su juicio, la principal beneficiada con la exclusión del exalcalde es la abanderada oficialista: “Creo que la que más gana es Jara con este hecho. Entonces, me llama la atención que se haya ido a cuestionarlo y no haber dejado que compitiera”.

Por su parte, Rodrigo Ubilla, exsubsecretario del Interior y militante RN, valoró el recurso presentado por su partido. “Al no estar Jadue en el juego electoral, libera (a Jara) de que permanentemente la pongan en la lógica de si opina igual que Jadue o no; despejó el tema”, afirmó.

Ubilla agregó que la acción no se hizo con un cálculo electoral, sino motivada por razones de fondo: “No sé si cuando RN hizo la presentación lo hace con la calculadora en la mano. Creo que hay ciertos elementos de principios que están involucrados, y se demuestra que tenían razón, porque el Tricel les dio la razón”.