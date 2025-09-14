Jara pone un muro entre ella y Jadue: “Era más aconsejable que se dedicara a su defensa”

La candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, al ingresar a la ceremonia del Tedeum Evangélico, se abstuvo este domingo de criticar de un fallo que impedirá al ex alcalde de Recoleta Daniel Jadue participar en los próximas comicios parlamentarios del 16 de noviembre.

El Tribunal Calificador de Elecciones decidió excluir del padrón electoral a Jadue, actualmente investigado en el caso Farmacias Populares.

“Es muy importante que las instituciones que nosotros tenemos hoy día se respeten las conclusiones a las que llegue. Desde mi perspectiva, no hay nada que yo pueda agregar porque esto es un fallo que se ha emitido desde un tribunal que tiene la facultad para hacerlo”, afirmó Jara, según emol.

“Hay que respetar lo que los tribunales han determinado y como había señalado con anterioridad, a mí me parecía mucho más aconsejable que se dedicar a su defensa”, concluyó.

De esta manera, la candidata se distanció de la postura del Partido Comunista, que tras conocerse el fallo del Tricel declaró no compartir la resolución y acusó que se estaban vulnerando los derechos humanos del exalcalde.

Rechazo del PC

En su declaración, el PC sostuvo que si bien “respeta el orden institucional que nos rige, pero reafirma su compromiso con el derecho que tiene nuestro compañero Daniel Jadue de recurrir a todas las instancias que sean pertinentes para defender sus derechos políticos, entre ellos, recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

El partido añadió que se trata de “una decisión basada en un acto administrativo, sin revisión judicial, y entregada por un organismo altamente cuestionado por su sesgo político”.

Finalmente, reafirmaron su compromiso con "el derecho que tiene nuestro compañero Daniel Jadue de recurrir a todas las instancias que sean pertinentes para defender sus derechos políticos, entre ellos, recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos".