Alcalde de Melipeuco sufre ataque por parte de funcionario “canibal”: le mordió una oreja

El alcalde de Melipeuco, Alejandro Cuminao (Ind), permanece internado tras ser víctima de una agresión durante una celebración municipal por Fiestas Patrias.

De acuerdo con los antecedentes, un funcionario de la Unidad de Desarrollo Local lo atacó sorpresivamente, mordiéndole la oreja izquierda y causándole una lesión de carácter grave.

El hecho ocurrió en el sector El Escorial de la comuna y obligó al traslado del jefe comunal al Hospital Regional de Temuco. El seremi de Seguridad Pública, Israel Campusano, precisó que el edil ingresó al recinto “con una herida grave en su oreja”, descartando que se encontrara bajo la influencia del alcohol, a diferencia del agresor.

La fiscal de La Araucanía, Nelly Marabolí, detalló que “un funcionario municipal procedió a agredir al alcalde de Melipeuco, al cual le mordió la oreja izquierda. A consecuencia de lo anterior, la víctima resultó con una herida compleja del pabellón auricular izquierdo por mordedura humana, lesiones clínicamente de carácter grave”.

El imputado fue detenido por Carabineros y formalizado en el Juzgado de Garantía de Temuco por el delito de lesiones graves gravísimas. La Fiscalía solicitó su prisión preventiva, argumentando que su libertad constituye un peligro para la sociedad, medida que fue acogida por el tribunal. Se fijó un plazo de dos meses para la investigación.

Según la información preliminar, Cuminao habría perdido gran parte de su oreja debido a la mordedura, lo que agrava la situación médica que enfrenta tras el ataque.