Tricel le pone la lápida a Cathy Barriga: 5 años de inhabilidad por notable abandono de deberes

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) resolvió mantener la sanción que declara inhabilitada por cinco años para ejercer cargos públicos a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga Guerra. La sentencia ratifica la existencia de un “notable abandono de deberes”, lo que impedirá que postule a cargos de elección popular o funciones estatales hasta el año 2030.

La resolución subraya que los hechos acreditados configuran una transgresión inexcusable y manifiesta a las obligaciones legales de la exautoridad, provocando un grave detrimento al patrimonio de la municipalidad. El fallo explicó que la causal de abandono requiere imputabilidad, reiteración y notabilidad de las conductas, calificando estas como “dignas de nota, de reparo o de atención” y constatando un patrón de incumplimiento.

Entre las irregularidades detectadas, el tribunal destacó el uso excesivo del trato directo sin fundamentos específicos, la dictación tardía de decretos para avalar contratos ya en ejecución y la ausencia de formalización en convenios marco, con operaciones por más de mil millones de pesos.

El fallo también señaló que Barriga modificó la organización interna del municipio mediante delegación de firma, lo que eludió el control del Concejo Municipal en materias clave como Finanzas y Control. Según el Tricel, esto representó una infracción a normas legales y constitucionales, realizada de forma consciente y con el objetivo de evitar la fiscalización.

La sentencia fue pronunciada por los ministros Arturo José Prado Puga, Mauricio Alonso Silva Cancino, Adelita Inés Ravanales Arriagada, María Cristina Gajardo Harboe y Gabriel Héctor Ascencio Mansilla, quienes confirmaron la decisión del tribunal de primera instancia del 25 de marzo de 2025.

De este modo, la sanción contra Cathy Barriga queda firme y definitiva, inhabilitándola para ocupar cargos públicos durante los próximos cinco años.