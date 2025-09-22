Provoste y Presupuesto 2026: “Sería mala idea recortar recursos a seguridad, salud y educación”

En el marco del debate presupuestario para el año 2026, la senadora Yasna Provoste planteó que la prioridad para el 2026 debe ser “ampliar la inversión pública vía Gobiernos Regionales, aumentar las dotaciones policiales, especialmente en Atacama; darle continuidad a una nueva etapa del Plan de Emergencia Habitacional -que resuelva los retrasos actuales- y fortalecer la profesionalización de los Servicios de Salud en las regiones con foco en disminuir listas de espera”.

La parlamentaria rechazó el recorte de -1,9% en la inversión regional anunciado por Hacienda, que en el caso de Atacama representaría $4.200 millones menos, equivalentes a -4,7% respecto de 2025. “De mantenerse este recorte a la inversión regional sería un fuerte retroceso a la descentralización y al fortalecimiento de las capacidades regionales”, señaló.

Provoste criticó que “en momentos de recuperación para el país no puede hacerse recortes en programas de seguridad para los barrios, ni en salud, ni en educación, ni en pensiones, ni menos recortar la inversión pública que es clave para tener más empleos, que es lo que demanda la mayoría del país”.

Al mismo tiempo, abrió la puerta a una revisión del gasto fiscal, pero con otro enfoque: “En el presupuesto 2026 se puede acordar una mayor optimización del gasto público y que esté en línea con una etapa de ajuste fiscal; por ejemplo, revisando las duplicidades, fragmentación y atomización de los programas sociales, especialmente los que combaten la pobreza que develó el informe de la Comisión Asesora, con el objeto de rediseñar y potenciar los programas que combaten el 22% de pobreza multidimensional que el país tiene”.