Apoyo de Boric a Bachelet para la ONU desata polvorín de críticas de la derecha

Anuncio presidencial y respaldo a Bachelet

El presidente Gabriel Boric presentó oficialmente la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU y afirmó que Chile la respaldará en ese proceso.

Oposición critica extralimitación del Ejecutivo

La derecha cuestiona que Boric “se extralimitó” al comprometer un respaldo que correspondería al próximo gobierno, argumentando que no le compete decidirlo antes de la entrega de mando.

Argumentos del oficialismo y sectores afines

Desde el PS, el Frente Amplio y aliados destacan que Bachelet tiene trayectoria internacional, experiencia en derechos humanos y que es una oportunidad histórica para que una mujer latinoamericana lidere la ONU.

Desconfianza desde la derecha sobre su gestión pasada

Quienes critican el respaldo recuerdan cuestionamientos a Bachelet en materia de seguridad, migración y su rol en el proceso constituyente, insinuando que su candidatura no puede desvincularse de su legado político.