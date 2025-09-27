Apoyo de Boric a Bachelet para la ONU desata polvorín de críticas de la derecha
Acusan al Mandatario de “darse un gustito” al anunciar la candidatura de la exmandataria a la Secretaría General de las Naciones Unidas, una decisión que –según ellos– corresponde al próximo Gobierno. La derecha fustiga la gestión de Bachelet y su rol en el primer proceso constitucional.
Anuncio presidencial y respaldo a Bachelet
El presidente Gabriel Boric presentó oficialmente la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU y afirmó que Chile la respaldará en ese proceso.
Oposición critica extralimitación del Ejecutivo
La derecha cuestiona que Boric “se extralimitó” al comprometer un respaldo que correspondería al próximo gobierno, argumentando que no le compete decidirlo antes de la entrega de mando.
Argumentos del oficialismo y sectores afines
Desde el PS, el Frente Amplio y aliados destacan que Bachelet tiene trayectoria internacional, experiencia en derechos humanos y que es una oportunidad histórica para que una mujer latinoamericana lidere la ONU.
Desconfianza desde la derecha sobre su gestión pasada
Quienes critican el respaldo recuerdan cuestionamientos a Bachelet en materia de seguridad, migración y su rol en el proceso constituyente, insinuando que su candidatura no puede desvincularse de su legado político.
Desafíos diplomáticos y de continuidad institucional
La nota señala que la candidatura enfrenta obstáculos internacionales, como posibles vetos, y que se discute si el próximo gobierno mantendrá esta decisión como política de Estado.
