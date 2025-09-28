Fiscalía Nacional Económica archiva causa contra Meta y WhatsApp

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) decidió archivar la investigación iniciada en 2021 contra WhatsApp LLC y Meta Platforms, Inc. (es decir, Facebook), por un presunto abuso de posición dominante derivado de la actualización de los “Términos y Condiciones” y la “Política de Privacidad” de WhatsApp, realizada ese año.

La investigación, llevada adelante por la División Antimonopolios de la FNE, comenzó a partir de una denuncia que sostenía que dicha actualización permitiría consolidar el traspaso y uso de datos personales recolectados por WhatsApp hacia otras empresas del grupo Meta, lo cual se habría habilitado previamente con la actualización de la aplicación del año 2016, tras la adquisición llevada a cabo por Facebook.

La FNE identificó que la actualización de los Términos y Condiciones y la Política de Privacidad de WhatsApp podría incidir en el mercado de servicios de mensajería instantánea Over-the-Top (OTT) a través de aplicaciones móviles entre personas, en que participa con la aplicación WhatsApp, y en el mercado de servicios de comunicación instantánea entre empresas y personas, en que opera a través de la aplicación WhatsApp Business, y a través de WhatsApp Business API.

En particular, el análisis se centró en el segmento de comunicación a través de mensajería instantánea OTT entre personas, dado que se estableció que WhatsApp únicamente contaba con una posición dominante en este mercado, producto de su alta participación y la elevada penetración de uso de esta aplicación a nivel nacional.

Según explicó la FNE por medio de un comunicado, la entidad “constató que la actualización no resultó anticompetitiva, en tanto no implicó un aumento de la cantidad de información extraída del usuario o en la capacidad de WhatsApp para compartir dicha información con Meta, debido a que el contenido de las comunicaciones entre personas de esta plataforma no podía ser utilizado por WhatsApp, Facebook ni tampoco por otras aplicaciones del grupo Meta, al encontrarse cifrado de extremo a extremo”.

El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, destacó que en este caso la FNE aborda por primera vez, en el marco de una investigación, la relación entre el tratamiento de datos personales y la libre competencia en los mercados digitales. Agregó que los datos cumplen un rol central en la economía digital, toda vez que las compañías suelen definir sus estrategias comerciales a partir de su recolección y tratamiento y que, por este motivo, empresas con poder de mercado podrían verse incentivadas a recolectar y procesar más información de la necesaria con fines de explotación comercial, lo cual podría ser riesgoso desde la perspectiva de la libre competencia.

“Los datos personales desempeñan un papel cada vez más importante para las plataformas en línea y para la mayoría de los modelos de negocio digitales. Por ello es crítico reconocer tanto la importancia de su protección, como el impacto que su tratamiento fuera del marco legal puede tener para la libre competencia y los consumidores”, señaló el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg.

La investigación de la FNE no indagó sobre las políticas relativas al uso de los datos que se recolectan y tratan por parte del grupo Meta en el contexto de aplicaciones distintas de WhatsApp, las cuales podrían eventualmente incidir en la dinámica competitiva de mercados diversos a los analizados en esta oportunidad.

Lea el informe de la FNE sobre Whatsapp y Meta