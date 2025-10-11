Conadecus demanda a cinco marcas por vender falso jurel enlatado y exige indemnización millonaria
La organización de consumidores acusó a Coliseo, Acuenta, Unimarc, Barquito y Novamar de sustituir jurel por caballa, entregar información nutricional falsa y usar publicidad engañosa. La acción judicial busca multas superiores a $54 mil millones.
Denuncia colectiva: Conadecus interpuso una demanda contra cinco marcas (Coliseo, Acuenta, Unimarc, Barquito y Novamar) por vender jurel enlatado que en realidad sería caballa.
Prácticas ilegales acusadas: Las empresas habrían incurrido en sustitución de especie, publicidad engañosa, rotulación falsa y declaraciones nutricionales inexactas.
Montos en juego: Se exige una indemnización estimada en 54 mil millones de pesos y multas máximas conforme a la Ley del Consumidor.
Responsables señalados: La acción legal apunta a CV Trading, Walmart Chile, Rendic Hermanos (Unimarc/SMU) e IPS, propietarias de las marcas denunciadas.
Recomendaciones a consumidores: Conadecus aconseja conservar boletas y envases, usar canales oficiales de reclamo y desconfiar de latas con rotulación dudosa.