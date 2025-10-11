Conadecus demanda a cinco marcas por vender falso jurel enlatado y exige indemnización millonaria

Denuncia colectiva: Conadecus interpuso una demanda contra cinco marcas (Coliseo, Acuenta, Unimarc, Barquito y Novamar) por vender jurel enlatado que en realidad sería caballa.

Prácticas ilegales acusadas: Las empresas habrían incurrido en sustitución de especie, publicidad engañosa, rotulación falsa y declaraciones nutricionales inexactas.

Montos en juego: Se exige una indemnización estimada en 54 mil millones de pesos y multas máximas conforme a la Ley del Consumidor.

Responsables señalados: La acción legal apunta a CV Trading, Walmart Chile, Rendic Hermanos (Unimarc/SMU) e IPS, propietarias de las marcas denunciadas.