Bachelet suma apoyos de China en su misión de dirigir a la ONU: “Estadista de renombre mundial”

Durante una reunión en Beijing, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, expresó su respaldo a la expresidenta Michelle Bachelet, quien asiste a la Conferencia de Líderes Mundiales sobre la Mujer, en un contexto donde su eventual liderazgo en Naciones Unidas gana apoyos internacionales tras la nominación presentada por el Presidente Gabriel Boric ante la Asamblea General.

“Es una estadista de renombre mundial y una amiga de larga data del pueblo chino”, afirmó el canciller, quien valoró su trayectoria y su compromiso con el sistema multilateral.

Wang señaló que “el multilateralismo enfrenta grandes desafíos” y que la ONU “requiere reformas para fortalecerse, no para debilitarse”. Reafirmó además que “China sigue siendo un defensor firme y socio a largo plazo de la ONU”, subrayando que “el mundo se mueve hacia la multipolaridad” y que “el acoso unilateral no tiene apoyo”.

En respuesta, Bachelet felicitó a China por la organización del encuentro y destacó “las profundas raíces históricas de la amistad entre Chile y China”. Añadió que el alto nivel de desarrollo de la relación bilateral se debe a que “ambos países comparten valores comunes y apoyan el multilateralismo, las soluciones pacíficas de las disputas y el papel central de la ONU”.

La ex Alta Comisionada para los Derechos Humanos llamó a “reforzar el papel de la ONU mediante la reforma” y a “abordar de manera conjunta los desafíos globales”.