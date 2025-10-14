Siga en vivo Enade 2025: contará con la participación de casi todos los candidatos presidenciales

El Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025, organizado por ICARE bajo el lema “Verba et Facta: Palabras y Hechos”, se realiza este martes con la presencia de casi todos los candidatos presidenciales.

Solo Eduardo Artés no asistirá a la cita, que por primera vez permitirá que los postulantes a La Moneda se interroguen directamente. Este bloque está programado para que empiece no antes de las 12:45 horas.

Uno de los momentos más esperados será el cruce entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast, quienes volverán a coincidir tras el debate de septiembre. Matthei dispondrá de cinco minutos para cuestionar al republicano sobre su programa económico y sus propuestas en materia legal y valórica.

El programa contempla las intervenciones del Presidente Gabriel Boric, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, y el presidente de ICARE, Holger Paulmann, además del ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Participarán también Mario Kreutzberger, Soraya Kassis y Juan Carlos de la Llera, en un panel moderado por Mónica Álvarez.

El foro empresarial, en su XLVII edición, busca reunir a representantes del Estado, la academia, la empresa y la sociedad civil para discutir medidas de crecimiento sostenible y fortalecer la gobernanza del país.