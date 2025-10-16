Gobierno dice que el proyecto que beneficia a condenados por crímenes de lesa humanidad es “nefasto”

El Gobierno rechazó el proyecto que propone beneficiar a carcelarios condenados por crímenes de lesa humanidad, como los condenados en Punta Peuco.

El proyecto fue aprobado en general en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Plantea que las personas condenadas que tengan más de 70 años, que padezcan enfermedades terminales o discapacidad severa, puedan cumplir el resto de su condena en reclusión domiciliaria total.

Al respecto, Álvaro Elizalde, ministro del Interior, calificó como “nefasto” el proyecto que pretende liberar a los condenados por crímenes de lesa humanidad. Además, indicó que su aprobación significaría un retroceso en derechos humanos.

“El proyecto de ley, que busca liberar a los condenados por crímenes de lesa humanidad, representa un precedente nefasto en el proceso de justicia y reparación. Envían un mensaje pernicioso, normalizando la impunidad”, manifiestó el ministro Elizalde.

No obstante, señaló que Chile no podría aprobar una iniciativa así porque tiene compromisos internacionales que lo imposibilitan legislar delitos que ese tipo de crímenes que se cometieron en la dictadura militar.

En ese mismo sentido, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo también compartió la postura de Elizalde. Profundizó en que “es un proyecto que va en la línea opuesta, que eventualmente puede implicar la impunidad a personas que han sido condenadas por femicidios, por violaciones de menores, homicidios, parricidio”.

La que ha impulsado y defendido este proyecto es la senadora de la UDI, Luz Ebensperger, parlamentaria que integra la comisión de Derechos Humanos: “No comparto las declaraciones del ministro Elizalde. La justicia nunca puede convertirse en venganza y este proyecto es de toda humanidad”.