Analista Luis Lira y triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia: se pueden restablecer relaciones con Chile

Bolivia tiene nuevo presidente tras el triunfo de Rodrigo Paz sobre Jorge “Tuto” Quiroga, escenario que pone fin a casi dos décadas de gobiernos del Movimiento Al Socialismo.

Al respecto, en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el analista internacional y periodista Luis Lira señaló que este resultado representa un punto de inflexión para el vínculo bilateral con Chile. “Estamos ante una posibilidad muy interesante” de restablecer relaciones diplomáticas, afirmó.

Lira sostuvo que este escenario no había existido en los últimos 25 años debido a la distancia política entre los gobiernos de ambos países. Explicó que, a diferencia de la relación entre Chile y Argentina, donde hubo coincidencias pese a las diferencias ideológicas, con Bolivia no se había logrado “la capacidad de diálogo”. Agregó que el nuevo mandatario ha expresado su interés en retomar los vínculos con Chile, considerando su posición estratégica en la región.

“Ahora la pelota está de nuestra parte”, advirtió Lira, señalando que el acercamiento dependerá en parte del resultado de las elecciones presidenciales en Chile.

“Puede darse, en este contexto de elecciones presidenciales, que podemos estar nuevamente en polos políticos opuestos en caso de una victoria, por ejemplo, de Jeannette Jara, pero a lo mejor podría producirse mayor cercanía y diálogo en caso que ganara uno de los candidatos de la derecha”, dijo.

El analista enfatizó que, si bien no es posible anticipar el curso de los acontecimientos, sí se configura un escenario inédito para la relación bilateral. “Creo que estamos ante la posibilidad de un acercamiento importante que se combina con una afinidad política”, concluyó.