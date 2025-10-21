En prisión preventiva quedan delincuentes que provocaron muerte de niño en Recoleta

En prisión preventiva quedaron los dos hombres que impactaron un furgón escolar mientras huían tras cometer un robo, provocando la muerte de un menor de 10 años en la comuna de Recoleta.

Los imputados, Iván Esteban Gómez Obreque (28) y Claudio Enrique Gaete Quiroz (31), fueron formalizados por el fiscal Manuel Silva, de la Fiscalía Centro Norte, por los delitos de homicidio simple, siete homicidios frustrados, robo con violencia y apropiación indebida del vehículo utilizado durante el accidente. La Fiscalía detalló que Gaete manejaba el automóvil y Gómez cometió el robo previo del celular que originó la persecución.

El accidente ocurrió pasadas las 16:00 horas del lunes en la intersección de Santos Dumont con Humorista Carlos Helo, cuando el vehículo en fuga colisionó de frente con el furgón escolar, provocando su volcamiento. El menor fallecido fue identificado como alumno de sexto básico del Colegio Rafael Sanhueza Lizardi. Además del niño fallecido, cinco menores, el conductor y su hija resultaron con lesiones de diversa gravedad.

Según Carabineros, los ocupantes del automóvil fueron retenidos inicialmente por transeúntes antes de ser detenidos por personal policial. Gaete Quiroz dio positivo a cocaína en un examen toxicológico y ambos tienen antecedentes por delitos como robo, porte de armas cortantes, microtráfico y violencia intrafamiliar, sumando cerca de 20 detenciones previas.

Durante la audiencia en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, el fiscal explicó que se aplicó el concepto de dolo eventual, considerando que los imputados podían prever que su conducta podría causar la muerte o lesiones graves al conducir a alta velocidad sin respetar señales de tránsito. El tribunal fijó un plazo de investigación de 100 días y determinó que los sujetos pasarán al Hospital Penitenciario con medidas especiales para resguardar su integridad, dada la exposición mediática del caso.

En paralelo, el Gobierno anunció la presentación de una querella por homicidio, mientras que la Defensoría de la Niñez presentará acciones judiciales por homicidio y lesiones. Desde el Ministerio de Educación, la subsecretaria junto al seremi (s) Jorge Rauld y la jefa provincial Lilet Rosas visitaron el colegio para coordinar apoyo psicosocial y contención emocional a la comunidad educativa afectada.

El fiscal Silva señaló además que, aunque no se descarta la presencia de más personas en el vehículo, la investigación y registros de cámaras permiten sostener que la persecución fue continua y sin terceros involucrados.