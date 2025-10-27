Politóloga M. Lourdes Puente y triunfo de Milei en legislativas: “La realidad es sostenida por EEUU”

La politóloga María Lourdes Puente, directora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Católica Argentina, analizó el triunfo del partido oficialista La Libertad Avanza en las elecciones legislativas —que obtuvo el 40,71% de los votos— y advirtió que el escenario económico argentino sigue siendo extremadamente frágil.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Puente calificó los resultados como inesperados: “la primera reacción que hay es de sorpresa, porque nadie se esperaba un triunfo tan contundente”.

Según explicó, el voto habría estado marcado más por el temor que por la convicción ideológica: “puede haber operado el miedo, el decir ‘que el poderoso se nos ponga en contra en este momento puede ser algo que nos dañe’… lo que yo quiero es que me resuelva los problemas”.

Uno de los factores clave, asegura, es el rol de Estados Unidos en el sostenimiento financiero del gobierno de Javier Milei: “Todos sabemos que sin ese apoyo, Argentina estaría pasando muy mal en este momento… la realidad está con alambre, con alfileres, sostenida por Estados Unidos al final”.

A ello añadió que “aunque no sea el jarabe que más me gusta, quizás prefiero tomármelo por la angustia que da la situación”, reflejando la resignación del electorado ante la falta de alternativas económicas viables.

Sobre las próximas etapas del gobierno, la politóloga anticipó un escenario de alta tensión política y social: “Ahora le vienen dos reformas muy fuertes… la reforma social de las pensiones y la reforma laboral”, señalando que ambas “están en el corazón de la Argentina que se está yendo”.

Finalmente, Puente cuestionó el optimismo oficial sobre inversiones extranjeras: “algunos dicen que con esa reforma laboral las inversiones finalmente van a llegar. Inversiones que, por cierto, aún no terminan de concretarse”.