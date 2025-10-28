Jara critica medida “poco seria” de Kast sobre migrantes: “Quiere subir a aviones que no existen”

La candidata presidencial del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, criticó la propuesta migratoria presentada por José Antonio Kast durante un reciente debate, calificándola como irreal y carente de seriedad. Según el líder del Partido Republicano, los migrantes irregulares “van a colaborar a pagar su pasaje de salida de Chile” como parte de un operativo de expulsión.

Consultada por esta idea, Jara afirmó que “es una propuesta imaginaria de un resultado imaginario. Quiere subir a aviones que no existen, a destinos imaginarios, a personas que imaginariamente pagarían su pasaje”.

Agregó que “realmente lo encuentro insólito y espero que la gente escuche lo que están diciendo los candidatos porque lo que ha dicho el candidato Kast es extremadamente grave porque le está generando una expectativa a la ciudadanía”.

Jara recordó que Kast ya había planteado medidas similares anteriormente. “Hace un mes dijo que iba a declarar la migración como un delito y en Chile las cárceles no dan más, no sé dónde va a meter a los migrantes porque cuando está diciéndoles eso le está diciendo que los va a meter presos”, señaló.

En relación con la viabilidad de la expulsión aérea que plantea Kast, la candidata sostuvo que no existen condiciones reales para aplicar esa propuesta. “Ahora les está diciendo que se van a ir en aviones imaginarios pagando ellos mismos sus pasajes, a destinos imaginarios, porque -y lo digo con certeza- la principal nación de la que provienen los migrantes irregulares en nuestro país, es de Venezuela y no los reciben. Entonces, ¿esos aviones imaginarios dónde van a aterrizar? ¿En qué aeropuerto imaginario? Realmente, muy poco serias las propuestas”, concluyó.