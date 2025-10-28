Presidente Boric decreta duelo nacional por fallecimiento de Héctor “Tito” Noguera

El Presidente Gabriel Boric decretó duelo nacional tras el fallecimiento del destacado actor chileno Héctor Noguera, conocido como Tito Noguera, quien continuaba activo en su trabajo artístico a los 88 años. La medida regirá este martes en todo el territorio nacional.

El Mandatario expresó un mensaje a través de redes sociales para despedir al actor. “Ha partido Héctor Tito Noguera, un gigante del teatro, un gigante de Chile”, señaló Boric. En sus palabras, el Presidente destacó la trascendencia cultural del intérprete y su impacto en múltiples generaciones.

“Se va físicamente, pero su legado queda indeleble en las generaciones que formó, en las audiencias que conmovió, en las tablas que pisó, en los chilenos y chilenas que durante tantos años lo dejaron entrar a su casa a través de la televisión“, afirmó el jefe de Estado, subrayando la influencia de Noguera en el teatro y la televisión chilena.

El Presidente también expresó su agradecimiento por su contribución artística. “Gracias Tito por tu compromiso con la cultura y con la construcción de un país más justo. Un abrazo gigante a su familia, a Claudia, Piedad, Amparo, Emilia, Diego y Damián”, concluyó.

