Corte de Apelaciones rechaza recurso de Jadue y se le acaba el tiempo para volver a la papeleta

El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, sumó este jueves un nuevo revés judicial. La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de protección que interpuso contra el Servicio Electoral (Servel), con el que buscaba reincorporarse al padrón electoral y así recuperar su postulación parlamentaria por el Distrito 9.

La acción había sido presentada alegando una “omisión ilegal y arbitraria” del Servel al no pronunciarse sobre la solicitud de reincorporación tras la reapertura de la investigación penal en su contra. Jadue sostenía que, al no existir una acusación formal vigente, su exclusión del padrón carecía de sustento legal.

Sin embargo, la Corte fue tajante. En su resolución, sostuvo que el recurso de protección “tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando este ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales”, pero advirtió que los hechos invocados ya fueron conocidos y resueltos por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), por lo que existe cosa juzgada. En consecuencia, determinó declarar inadmisible la acción.

Con la decisión de la Corte, Jadue queda con una sola alternativa: recurrir al Tribunal Constitucional (TC), aunque aún no hay fecha definida para la presentación.

Así, a menos de un mes de las elecciones, Jadue ve cerrarse una de sus últimas oportunidades para volver a las papeletas.