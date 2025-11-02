[Lo+Leído] Presidente Boric no se olvida de Trump, esta vez en la APEC
Durante su primera jornada en Corea del Sur, el Presidente Gabriel Boric cuestionó la política comercial de las potencias mundiales y llamó a fortalecer la cooperación internacional: “Es mucho mejor colaborar que humillar”, dijo, en alusión al tono proteccionista de Estados Unidos bajo Donald Trump.
-
En su primera actividad oficial en Corea del Sur, el Presidente Gabriel Boric encabezó el Seminario Empresarial Chile-Corea y criticó la gestión del comercio global por parte de potencias como Estados Unidos bajo Donald Trump.
-
Boric afirmó que Chile cree en el Estado de Derecho, el derecho internacional, el respeto de los contratos y entre países.
-
Destacó que “es mucho mejor colaborar que humillar” y calificó a Corea del Sur como un socio estratégico por el Tratado de Libre Comercio entre ambos países.
-
El Mandatario firmó un memorándum de entendimiento con la Asociación de Comercio Internacional de Corea, acompañado por autoridades chilenas y empresariales.
-
Durante su visita, Boric recorrerá el Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea, se reunirá con Ban Ki Moon y participará en la APEC 2025 antes de viajar a la COP30 en Brasil.