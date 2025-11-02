Publicidad
[Lo+Leído] Presidente Boric no se olvida de Trump, esta vez en la APEC

Por: El Mostrador

Durante su primera jornada en Corea del Sur, el Presidente Gabriel Boric cuestionó la política comercial de las potencias mundiales y llamó a fortalecer la cooperación internacional: “Es mucho mejor colaborar que humillar”, dijo, en alusión al tono proteccionista de Estados Unidos bajo Donald Trump.

  • En su primera actividad oficial en Corea del Sur, el Presidente Gabriel Boric encabezó el Seminario Empresarial Chile-Corea y criticó la gestión del comercio global por parte de potencias como Estados Unidos bajo Donald Trump.

  • Boric afirmó que Chile cree en el Estado de Derecho, el derecho internacional, el respeto de los contratos y entre países.

  • Destacó que “es mucho mejor colaborar que humillar” y calificó a Corea del Sur como un socio estratégico por el Tratado de Libre Comercio entre ambos países.

  • El Mandatario firmó un memorándum de entendimiento con la Asociación de Comercio Internacional de Corea, acompañado por autoridades chilenas y empresariales.

  • Durante su visita, Boric recorrerá el Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea, se reunirá con Ban Ki Moon y participará en la APEC 2025 antes de viajar a la COP30 en Brasil.

