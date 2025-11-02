[Lo+Leído] Presidente Boric no se olvida de Trump, esta vez en la APEC

En su primera actividad oficial en Corea del Sur, el Presidente Gabriel Boric encabezó el Seminario Empresarial Chile-Corea y criticó la gestión del comercio global por parte de potencias como Estados Unidos bajo Donald Trump.

Boric afirmó que Chile cree en el Estado de Derecho, el derecho internacional, el respeto de los contratos y entre países.

Destacó que “es mucho mejor colaborar que humillar” y calificó a Corea del Sur como un socio estratégico por el Tratado de Libre Comercio entre ambos países.

El Mandatario firmó un memorándum de entendimiento con la Asociación de Comercio Internacional de Corea, acompañado por autoridades chilenas y empresariales.