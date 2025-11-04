Lagos Weber y críticas del Presidente Boric a Kast: “Le permite victimizarse”

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD), integrante de la Comisión de Hacienda y vocero del comando de la candidata oficialista Jeannette Jara, se refirió a las recientes declaraciones cruzadas entre el Presidente Gabriel Boric y el candidato republicano José Antonio Kast, luego de que el Mandatario anunciara la transformación de Punta Peuco en un penal común.

Kast había criticado la medida, señalando que “si hubiese sido de interés para él situaciones como esta u otras que empieza a levantar, lo habría hecho el primer día. El Presidente está pensando en su supuesto legado, pero es tarde”.

Consultado, en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, por el tono que ha adoptado Boric en plena campaña, Lagos Weber sostuvo que “nos desvía de lo principal en la campaña y eso le permite a Kast victimizarse”. En esa línea, pidió al Ejecutivo “concentrarse en la gestión” y evitar dar espacio a una confrontación política que, a su juicio, solo beneficia a la derecha más dura.

“El Gobierno tiene que concentrarse en su gestión. Hemos tenido severos problemas de gestión. Hay que sacar adelante temas como la sala cuna universal” o la reconstrucción de Viña del Mar. “Si algo aprendimos, es que hay que poner a personas con experiencia”, afirmó el parlamentario.

Lagos Weber recalcó que, si bien el Ejecutivo ha mostrado responsabilidad fiscal —“el gasto público ha crecido menos que la economía y en 2022 se tuvo que pegar un freno muy fuerte”—, existen deficiencias administrativas que afectan su percepción pública. “No es solo un tema de ministros, es el todo. Tenemos un problema de gestión”, enfatizó.

El senador evitó profundizar en si Boric se equivoca con su estrategia comunicacional: “Guardaré mis palabras”, respondió.