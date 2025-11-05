Batalla de gallos: a Kast no le gustó rap de Matthei que se mofa de sus intentos presidenciales

La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, sorprendió este martes al publicar una canción de rap donde lanza críticas directas a sus contendores Jeannette Jara y José Antonio Kast, a pocos días de las elecciones.

El video, difundido por sus redes sociales, muestra a la alcaldesa y abanderada interpretando un tema con ritmo urbano que combina campaña, sátira y mensaje político. En su letra, Matthei hace alusión a sus principales competidores con ironía y tono desafiante:

“No soy Kast, no soy Jara | Soy Evelyn mirando pa’ delante | Porque no solo eso es lo que aporto, gobiernos como esos me quedan cortos | Y se supone que la otra solución es mi amigo José Antonio | Igual que yo ofrezco seguridad, pero tenemos una gran diferencia | Un buen presidente no puede presentar solo un gobierno de emergencia | Un líder contundente debe tener proyectos de futuro después de arreglar el presente | Y aquí te lo explico con peras y manzanas, por si vuelves a postular el día de mañana”, dice la letra.

El tono del video —que busca conectar con votantes jóvenes y marcar contraste con sus rivales— generó una inmediata reacción del candidato del Partido Republicano.

Soy Evelyn, mirando pa’ delante.

Porque sé que Chile puede más, es hora de hablar las cosas como son 💪🏼#LoDijeyQue 🇨🇱 pic.twitter.com/a9lLpcpzwa — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) November 4, 2025

En entrevista con Radio Universo, José Antonio Kast respondió molesto al contenido: “Primero decirle que la canción es mala, que se metan al disco de Kast, que van a tener una canción diaria y se van a entretener como locos”.

Luego, Kast profundizó en su crítica: “Cometió un tremendo error, lamento que haya caído en esto. Creo que se hace daño ella misma y le hace daño a una posibilidad real de derrotar a la candidata de la izquierda del Partido Comunista de la continuidad”.

Agregó además que “si nosotros hiciéramos bien la pega y estuviéramos enfocados en mostrar qué significa la exministra del Trabajo que nos legó un millón de desempleados y dos millones de informales, le haríamos un favor a la política chilena”.

Finalmente, Kast sostuvo que instruyó a su equipo “no enganchar con esto, porque es como enganchar con el Presidente de la República en lo que está haciendo hoy día”.