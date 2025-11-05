Publicidad
Elecciones 2025
Batalla de gallos: a Kast no le gustó rap de Matthei que se mofa de sus intentos presidenciales PAÍS Pantallazo

Batalla de gallos: a Kast no le gustó rap de Matthei que se mofa de sus intentos presidenciales

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Evelyn Matthei lanzó un rap donde ironiza sobre sus rivales Jeannette Jara y José Antonio Kast. El republicano reaccionó molesto, calificando la canción de “mala” y acusando que “se hace daño ella misma” en plena recta final de la campaña presidencial.

La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, sorprendió este martes al publicar una canción de rap donde lanza críticas directas a sus contendores Jeannette Jara y José Antonio Kast, a pocos días de las elecciones.

El video, difundido por sus redes sociales, muestra a la alcaldesa y abanderada interpretando un tema con ritmo urbano que combina campaña, sátira y mensaje político. En su letra, Matthei hace alusión a sus principales competidores con ironía y tono desafiante:

“No soy Kast, no soy Jara | Soy Evelyn mirando pa’ delante | Porque no solo eso es lo que aporto, gobiernos como esos me quedan cortos | Y se supone que la otra solución es mi amigo José Antonio | Igual que yo ofrezco seguridad, pero tenemos una gran diferencia | Un buen presidente no puede presentar solo un gobierno de emergencia | Un líder contundente debe tener proyectos de futuro después de arreglar el presente | Y aquí te lo explico con peras y manzanas, por si vuelves a postular el día de mañana”, dice la letra.

El tono del video —que busca conectar con votantes jóvenes y marcar contraste con sus rivales— generó una inmediata reacción del candidato del Partido Republicano.

En entrevista con Radio Universo, José Antonio Kast respondió molesto al contenido: “Primero decirle que la canción es mala, que se metan al disco de Kast, que van a tener una canción diaria y se van a entretener como locos”.

Luego, Kast profundizó en su crítica: “Cometió un tremendo error, lamento que haya caído en esto. Creo que se hace daño ella misma y le hace daño a una posibilidad real de derrotar a la candidata de la izquierda del Partido Comunista de la continuidad”.

Agregó además que “si nosotros hiciéramos bien la pega y estuviéramos enfocados en mostrar qué significa la exministra del Trabajo que nos legó un millón de desempleados y dos millones de informales, le haríamos un favor a la política chilena”.

Finalmente, Kast sostuvo que instruyó a su equipo “no enganchar con esto, porque es como enganchar con el Presidente de la República en lo que está haciendo hoy día”.

Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad