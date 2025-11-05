Comisión de RREE no le pedirá a Cancillería detalles de recursos de campaña de Bachelet para la ONU

La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados desestimó la solicitud del diputado Diego Schalper (RN) para que la Cancillería entregara un informe sobre los recursos públicos utilizados en la promoción de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

Schalper calificó el rechazo como “impresentable”, asegurando que “el oficialismo se negó a pedir información sobre el costo que está implicando para el Estado que la presidenta Bachelet esté desplegándose en campaña, junto al propio presidente y el canciller”.

Desde el oficialismo, el diputado Vlado Mirosevic (Partido Liberal) defendió la decisión señalando que la iniciativa tenía motivaciones políticas: “Esto es una anticampaña para dañar la imagen de Bachelet, no un interés genuino por la transparencia”.

En tanto, el demócrata cristiano Alberto Undurraga sostuvo una posición intermedia. Si bien reconoció que “el Gobierno se ha equivocado al no entregar la información solicitada”, no respaldó el oficio, subrayando que “si la Cancillería quiere que la candidatura sea percibida como un esfuerzo nacional, debe convocar ampliamente a todas las fuerzas políticas”.

El debate se reactivó luego de que trascendiera que Bachelet acompañará al Presidente Gabriel Boric en la COP30 en Brasil, lo que generó molestia en la oposición. El mes pasado, el canciller Alberto Van Klaveren explicó que los fondos provienen del presupuesto regular de la Cancillería, aunque admitió que es “muy difícil precisar los costos”, respuesta que no dejó conforme a los parlamentarios opositores.