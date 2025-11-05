Pablo Matamoros: “Todavía Jara no encuentra el tono, siento que hay derrota implícita adentro”

El investigador del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Pablo Matamoros, afirmó que la candidata presidencial Jeannette Jara atraviesa un complejo momento comunicacional. Según explicó, “todavía Jara no encuentra el tono, siento que hay como una derrota implícita adentro, hasta el día de hoy”.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, a juicio del experto, la abanderada de la centroizquierda “pensó en algún momento que todo esto tenía que ver con sus atributos personales”, pero su campaña “carece de una propuesta concreta y clara”. Matamoros sostiene que el escenario se ha visto tensionado además por la alta exposición del Presidente Gabriel Boric, quien, a su juicio, “no la ha dejado explayarse”.

“Me parece muy extraño y da a entender que se da un poquito por perdido que el Presidente interfiera acaso… no me parece que le deja mucho espacio ni aire a la candidata”, comentó, apuntando a una narrativa confusa entre el legado del Mandatario y la candidatura oficialista.

Sobre la reciente reunión entre Carolina Tohá y Jeannette Jara, el exasesor digital de La Moneda durante el gobierno de Sebastián Piñera opinó que su impacto será limitado: “Pone un coto en el voto de centroizquierda, pero no sé cuánto mueve la brújula”. Añadió que la exministra “es una excelente política” y que “hubiese sido natural que ganara la primaria”.

Matamoros concluyó que la candidata “mantiene la posición, pero sin mucha gana” y que, con un techo cercano al 30% en las encuestas, “todas las oposiciones suman más que ella, lo que le cambia la velocidad y el tono de campaña”.