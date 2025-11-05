Presidente Boric y caso Muñeca Bielorrusa: “Los delitos de cuello y corbata no serán tolerados”

El Presidente Gabriel Boric abordó este miércoles la investigación del caso “Muñeca Bielorrusa”, el que fue revelado por El Mostrador y que indaga delitos de tráfico de influencias y corrupción en el Poder Judicial, señalando que “los delitos de cuello y corbata tampoco serán tolerados en Chile”.

Las declaraciones se dieron tras la promulgación de la ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, y luego de una reunión de evaluación de la Operación Fortaleza 3, que dejó más de 2.400 detenidos en todo el país.

El Mandatario destacó la coordinación entre las policías, el Ministerio Público y Gendarmería, asegurando que “estos operativos son una muestra del Estado actuando con eficacia y unidad para proteger a las familias”.

Sobre el escándalo judicial, Boric enfatizó que el caso “involucra un tráfico de influencias en un sector acotado del Poder Judicial” y reafirmó que la lucha contra la corrupción debe ser transversal. “No se combate con declaraciones para la galería ni con soluciones facilistas”, subrayó.

El caso –revelado por El Mostrador– estalló luego de que Gonzalo Migueles, esposo de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, se entregara voluntariamente al OS-7 de Carabineros. La investigación, liderada por la fiscal Carmen Gloria Wittwer, apunta a maniobras que habrían favorecido a la empresa Belaz Movitec SpA en un fallo del máximo tribunal que obligó a Codelco a pagar 20 millones de dólares.

“Seguiremos trabajando con toda nuestra fuerza hasta el último día de este gobierno para construir un país más seguro y justo”, concluyó el Presidente.