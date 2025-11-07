Jeanne Simon y dichos del Presidente Boric a Trump en COP30: “Hay más interés de EEUU en Chile”

La politóloga norteamericana Jeanne Simon, doctora en Estudios Internacionales y profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Concepción, analizó los dichos del Presidente Gabriel Boric, quien acusó a Donald Trump de “mentir” sobre el cambio climático durante la COP30 en Belém, Brasil.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, consultada sobre si las declaraciones podrían tener repercusiones para Chile, Simon sostuvo: “Yo creo que hay más intereses de Estados Unidos en Chile que en verdad la parte ideológica no es tan importante”.

En esa línea, recordó que las recientes negociaciones arancelarias entre ambos países no obedecieron a afinidades políticas: “No fue porque Chile es simpático, que vamos a bajar la tarifa, sino que a Estados Unidos le interesa el cobre chileno (…) como eso fue una buena negociación por parte del gobierno, y no tiene que ver con semejanza ideológica”, explicó.

Respecto a las críticas surgidas desde sectores opositores, la académica señaló que “Chile es un país más pequeño, de cierta manera no tiene tanta importancia (…) dentro del escenario global, Chile no tiene el peso de Brasil (…) tiene mucho cobre, y eso es importante, pero no tiene la misma responsabilidad que tiene China”.

Finalmente, al ser consultada sobre una posible reacción de Trump tras las palabras de Boric, fue categórica: “No, no, para nada, no”.